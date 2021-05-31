هازارد: لقد مررت بموسم سيء للغاية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

قرر اللاعب البلجيكي لنادي ​ريال مدريد​ الاسباني إيدين هازارد الرد على الشائعات التي ربطته بالرحيل عن الميرينغي هذا الصيف، كاشفاً عن حزنه على مغادرة المدير الفني زين الدين زيدان.



وصرح هازارد قائلاً: "لقد مررت بموسم سيء للغاية، لم يسبق لي أن تعرضت لمثل هذه الإصابات، التي أتمنى ألا تتكرر حتى أظهر أفضل ما لدي، هذا فريقي وما يزال أمامي سنوات عديدة هنا، عقدي ممتد لثلاثة أعوام أخرى مع ريال مدريد، ولا أرى نفسي خارج النادي، أدرك أنني قدمت موسمين سيئين، لكن عندما أستعيد عافيتي، سأساهم في الكثير مع الفريق".

واضاف: "انا أضع تركيزي على اليورو، لكن لاحقا سأفعل أشياء رائعة لريال مدريد، وبالتالي فإن العودة إلى إنكلترا غير واردة".

وعن رحيل زيدان، اختتم: "بالطبع، أنا حزين، هو يعرف مدى إعجابي به، لقد أمضيت سنتين رائعتين معه، أنا مدين له لأني لم أتمكن من تقديم الكثير من أجله".