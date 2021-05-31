شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر يسجل عودة مبهرة إلى البطولات الكبرى بتألقه في "فرنسا المفتوحة" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

عاد روجر فيدرر إلى البطولات الأربع الكبرى للتنس بطريقة مبهرة بعد تغلبه على دينيس إستومين الصاعد من التصفيات 6-2 و6-4 و6-3 في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة الاثنين.

ولم يشارك اللاعب السويسري (39 عاماً) في أي مباراة بالبطولات الأربع الكبرى منذ أستراليا المفتوحة في 2020، وخاض مباراة واحدة بالملاعب الرملية استعداداً لمنافسات رولان جاروس.

لكن فيدرر أزال كل الشكوك حول حالته، بعد التفوق على إستومين بأداء متميز في مواجهة من طرف واحد.

ونال فيدرر تصفيقاً حاراً من جمهور صغير في ملعب فيليب شاترييه استمتع بعرض مدته 93 دقيقة.

وغاب فيدرر، الذي يتساوى مع رفائيل نادال في الحصول على 20 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى، عن بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي بسبب إصابة في الركبة، ويشارك في رولان جاروس للمرة الثانية فقط منذ 2015.