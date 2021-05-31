شكرا لقرائتكم خبر عن "عين دبي" خط النهاية لملحمة "القفال 30" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، كشفت عن اختيار واجهة دبي البحرية وتحديداً المعلم الحضاري الجديد في دانة الدنيا (عين دبي) ليكون خط النهاية للسباق الكبير الذي سيشهد مشاركة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، شعار (اليوبيل اللؤلؤي) احتفاء بمرور 30 عاماً وثلاثة عقود على الحدث الكبير والذي يعد كرنفالاً تراثياً يترقبه كل أهل الإمارات في هذا الموعد كل عام، حيث اعدت اللجنة المنظمة للحدث العدة لبدء التجهيزات النهائية للحدث.

ومن المنتظر أن ينطلق السباق الكبير في الساعات الأولى من يوم الجمعة المقبل من جزيرة صير بونعير باتجاه نقطة العبور وخط النهاية الأول قبالة جزيرة القمر، فيما ستتجه السفن بعد ذلك في المرحلة الثانية نحو خط النهاية قبالة المعلم الجديد (عين دبي) في الواجهة المائية للإمارة بين جزيرة نخلة جميرا ونخلة جبل علي وامام الوجهة السياحية الجديدة (دبي هاربور).

وقدمت اللجنة المنظمة كافة التفاصيل الخاصة بمسافة السباق ومراحله حيث تصل المسافة الاجمالية إلى 53 ميلاً بحرياً بين خطي البداية والنهاية وتتوزع المسافة بين مرحلتين الاولى 27 ميلاً بحرياً من جزيرة صير بونعير (خط البداية) وحتى جزيرة القمر ( نقطة العبور وخط النهاية الأول) والثانية من جزيرة القمر الى خط النهاية قبالة جزيرة (بلو وتراز) التي تضم المعلم الجديد (عين دبي).

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للسباق البرنامج الزمني الكامل للحدث والذي يبدأ يوم الخميس المقبل بإجراءات تفتيش السلامة المعتاد على السفن المشاركة والتدقيق على البحارة المشاركين وتسليم القميص الرسمي للحدث لجميع المشاركين.

فيما تحددت الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة المقبل موعداً لانطلاقة السباق من جزيرة صير بونعير باتجاه خط النهاية الأولى نحو جزيرة القمر (نيوة بن حنظول) بينما حددت اللجنة المنظمة يوم السبت كموعد احتياط في حال تعذر إقامة السباق في اليوم المقرر بسبب الأحوال الجوية وحالة البحر في عمق الخليج العربي.

وقال راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية بالنادي عضو اللجنة المنظمة لسباق القفال 30 إن التحضيرات أكلمت لانطلاقة الملحمة الثلاثين للعرس الرياضي البحري الكبير والذي يحمل إرث الآباء والأجداد ويؤكد على مدى حب وارتباط أهل الإمارات بالماضي وحرصهم على إحيائه وتذكر حقبة مهمة من التاريخ.

وأشاد راشد ثاني العايل المهيري بالجهود المتواصلة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واخوانه رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة من أجل إنجاح التظاهرة والتعاون المستمر والقائم بين النادي وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تعمل دائما من اجل إنجاح الحدث الذي وصل اليوم الى النسخة رقم 30.

ودعا عضو اللجنة المنظمة للسباق كافة المشاركين في السباق يوم الجمعة المقبل من ملاك ونواخذة وبحارة الى ضرورة التعاون التام مع اللجنة المنظمة في إنجاح التظاهرة الكبيرة خاصة في الالتزام بكافة الشروط واللوائح الخاصة فيما يتعلق بالحد من جائحة كورونا وضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المسئولة برتوكول مجلس دبي الرياضي.

وقال المهيري إن اللجنة المنظمة تسارع الخطى من اجل استكمال كافة الخطوات حيث سينتقل العمل من اليابسة الى الجزيرة صير بونعير والتي سوف تحتضن تجمع السفن المشاركة اعتباراً من يوم الخميس وهو الموعد المحدد لإجراء الفحص الفني واجراء التفتيش على المحامل قبل الموعد المقرر لإقامة السباق يوم الجمعة المقبل، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

إشارة البداية

ينطلق سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يوم الجمعة بإذن الله من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ دبي بعد إعطاء إشارة البداية من زورق الطليعة برفع العلم الأخضر والإشارتين الدخانية والصوتية في الصباح الباكر نحو نقطة (العبور) بالقرب من جزيرة القمر والتي تعد خط نهاية أول في حالة تعذر وصول السفن لسبب ما بسبب حالة البحر أو تدني مستوي سرعات الرياح ومن ثم التوجه إلى خط النهاية قبالة شواطئ دبي.

أرقام

المسافة الإجمالية: 53 ميلاً بحرياً

المرحلة الأولى: 27 ميلا بحرياً

المرحلة الثانية: 26 ميلا بحرياً