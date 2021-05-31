شكرا لقرائتكم خبر عن مدفيديف يتخلص أخيراً من كابوس الدور الأول في "رولان جاروس" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

فاز الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالمياً على ألكسندر بوبليك من كازاخستان 6-3 و6-3 و7-5 في مواجهة ممتعة ضمن منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الاثنين، ليحقق أخيراً أول انتصار له على الإطلاق في رولان جاروس مع محاولته الخامسة.

والملاعب الرملية هي الأقل تفضيلاً لدى مدفيديف، ورغم أنه خسر في الدور الأول عقب وصوله إلى باريس في كل مشاركاته الأربع السابقة بالقرعة الرئيسية، فقد تحكم اللاعب الروسي بأعصابه هذه المرة، وفرض هيمنته.

وكانت انطلاقة بوبليك المصنف 37 عالمياً، واعدة، وكسر إرسال مدفيديف في أول شوط إرسال ليتقدم 2-0، لكن اللاعب الروسي كسر إرساله مرتين قبل أن يظفر بالمجموعة الأولى.

وتقدم مدفيديف 4-0 في المجموعة الثانية، قبل أن يكسر بوبليك الإرسال ويفرض ضغطاً على منافسه الروسي الذي أنقذ نقطة كسر ليوسع الفارق إلى 5-2 قبل حسم المجموعة.

وتقدم بوبليك 5-3 في المجموعة الثالثة، لكنه تعثر وارتكب خطأين مزدوجين، ليمهد الطريق لمدفيديف لكسر الإرسال مرتين وحسم اللقاء وسط حفاوة في ملعب فيليب شاترييه.