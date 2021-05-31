شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في رواندا يكرم بعثة سلة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام أحمد الأنصاري سفير جمهورية مصر العربية برواندا بتكريم بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بعد حصد لقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA .

وتوج فريق الزمالك بلقب البطولة بعد انتصاره في المباراة النهائية على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة ٧٦-٦٣ في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

وأهدى السفير المصري درع السفارة إلى بعثة النادي برئاسة طارق السعيد ، كما حرص السعيد على إهداء السفير درع وشعار النادي موجها له الشكر على مجهوداته مع البعثة خلال الفترة الماضية .