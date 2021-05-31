شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول أبطال افريقيا لكرة السلة إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، إلى القاهرة، عقب التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA

وتوج فريق الزمالك بلقب البطولة بعد انتصاره في المباراة النهائية على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

ومن المقرر ان تعود بعثة بطل افريقيا، غدا الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، على الخطوط القطرية، على متن الرحلة رقم QR 1301، وستتواجد البعثة في صالة 2 بمطار القاهرة الدولى .