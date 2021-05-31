شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر برواندا يشيد بلاعبي سلة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد الأنصاري سفير جمهورية مصر العربية برواندا، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA.

وحرص السفير على دعوة بعثة النادي المتواجدة حاليا في رواندا، وقام بإهداء طارق السعيد رئيس البعثة درع السفارة تقديراً منه على مجهود الفريق خلال البطولة الإفريقية.

وأشاد السفير خلال الزيارة بالمستوى الذي ظهر به لاعبو الزمالك في البطولة ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية، متمنيا التوفيق للفريق في المنافسات القادمة.

وتوج فريق الزمالك بلقب البطولة بعد انتصاره في المباراة النهائية على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة ٧٦-٦٣ في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.