شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكر «رياضة البرلمان» على التهنئة ببطولة إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التهنئة من الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بعد تتويج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي ببطولة إفريقيا للأندية، ببالغ الحفاوة والتقدير.

وتقدم الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالتهنئة إلى نادي الزمالك بعد الأداء البطولي في المباراة النهائية بعد تغلبه على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63 ليحصد لقب البطولة.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن الزمالك قدم أداء متميز ورائع وحقق البطولة التي تضاف للنادي وللرياضة المصرية.

ونجح الزمالك في الفوز بالبطولة المقامة تحت رعاية دوري المحترفين لكرة السلة NBA للمرة الأولى، والتي حصل عليها من قبل مرة واحدة عام ١٩٩٢.