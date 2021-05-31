شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة انجلترا لليورو : قرار مصيري بشأن هندرسون و ماجواير .. و إقصاء منتظر لأرنولد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعلن غدًا مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت عن القائمة النهائية لكأس الأمم الأوروبية المقبلة، والتي ستكون مكونة من 26 لاعبًا، ليقلص القائمة المبدئية المكونة من 33 لاعبًا، والتي كان اختارها منذ اسبوع .

وأستدعى ساوثجيت هذا العدد لكي يحصل على فرصة إعداد جيدة للاعبين مع مشاركة 11 لاعبًا في نهائي المسابقات الأوروبية مع مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وتشيلسي، وهو ما يعني غيابهم عن الفترة التجمع الأول للمعسكر .

وسيكون ساوثجيت مطالبًا بالتخلي عن 7 لاعبين، وهو ما سيعلن عنه الغد مع وقوفه عند مستوى اللياقة البدنية لكل من جوردان هندرسون قائد ليفربول وهاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد، حيث كان هناك شكوك حول امكانية الجاهزية البدنية للاعبين للمشاركة في اليورو، وهما اللذين يعتبران من العناصر التي لا غنى عنها للمنتخب الإنجليزي .

ومن المتوقع ان يستمر هذا الثنائي في معسكر المنتخب الإنجليزي على الرغم من عدم جاهزيتهما بنسبة 100%، فالأول لم يشارك مع فريقه ليفربول منذ 20 فبراير الماضي، ولم يحصل على فرصة لعب منذ هذا التاريخ، بينما الثاني اصيب في مباراة مانشستر يونايتد ضد استون فيلا، ولم يستطع اللحاق بنهائي الدوري الأوروبي ضد فياريال، والذي خسره الشياطين الحمر بركلات الجزاء بعد التعادل 1-1 .

وحصلت اسماء مثل آرون رامسديل (حارس مرمى شيفيلد يونايتد)، بن جودفيري (مدافع إيفرتون) على الإستدعاء الدولي للمرة الأولى على الإطلاق، لكن اللاعبين مرشحين بقوة للخروج من القائمة النهائية .

اسماء مثل أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا)، جيمس وارد براوس (لاعب وسط ساوثهامبتون)، بن وايت (ليدز يونايتد) ستكون ايضًا مرشحة للخروج من القائمة .

وستكون الخيارات الصعب الإستغناء عنها من المدرب ساوثجيت متمثلة في العناصر الشابة البارزة، وأولهم جود بيلينجهام (لاعب وسط بوروسيا دورتموند) كذلك بوكايو ساكا (جناح أرسنال) ومايسون جرينوود (مهاجم مانشستر يونايتد)، كذلك الأسم الأبرز هو ترينت أليكساندر أرنولد (ظهير ليفربول الأيمن) والذي يعتبر واحد من أهم عناصر فريق الريدز، لكن كثرة الأسماء في مركز الظهير الأيمن (كايل واكر، ريس جيمس وكيران تريبير) تجعل اللاعب من ضمن المرشحين للإستبعاد

ساوثجايت سيكشف عن القائمة النهائية ظهر الغد، ومن المتوقع أن لا تخرج الأسماء المستبعدة عن الأسماء المذكورة بالتقرير، إلا لو كانت هناك مفاجأة غير متوقعة فيما يخص موقف هاري ماجواير وجوردان هندرسون .