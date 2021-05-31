شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سلة الزمالك تلبي دعوة بعثة السفير المصري في رواندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على تلبية دعوة أحمد الأنصاري سفير جمهورية مصر العربية برواندا.

وضم وفد الزمالك كل أفراد البعثة برئاسة طارق السعيد والإسباني أجوستي المدير الفني وياسر عبدالوهاب المدرب العام وسمير جودة المدرب وطبيب الفريق إسلام جمعة وكل أفراد الفريق.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA، بعد انتصاره في المباراة النهائية على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة ٧٦-٦٣ في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.