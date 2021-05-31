شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تستضيف كوبا أمريكا بدلاً من الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن اسناد مهمة تنظيم بطولة كوبا أمريكا 2021 إلى البرازيل بدلاً من الأرجنتين.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد قام بسحب التنظيم من دولة الأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا بين المواطنين خلال الفترة الحالية.

وبحسب الحساب الرسمي لكونميبول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فإن البطولة الشهيرة ستقام في موعدها خلال الفترة من 13 يونيو إلى 10 يوليو.

يذكر أن دولة الأرجنتين تعيش ظروف صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا حيث وجهت وزيرة الصحة تحذير من الصعوبات التي ستواجه تنظيم بطولة كوبا أمريكا في الوقت الذي تصل فيه عدد حالات الإصابة إلى 41000 في اليوم الواحد.