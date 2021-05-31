شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ الزمالك ببطولة أفريقيا للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة، التهنئة للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك عقب تتويجه ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA.

وذكر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «تهانينا لفريق الزمالك لكرة السلة لفوزه بأول بطولة أفريقية لكرة السلة في رواندا! لم يهزم فريق الفرسان الأبيض وسيطر على الفريق التونسي منذ البداية ليفوز 76-63. هذا الدوري الأفريقي الجديد المثير لكرة السلة هو أول تعاون لـ إن بي إيه لإدارة دوري خارج أمريكا الشمالية مع الاتحاد الدولي لكرة السلة ويضم 12 فريقًا من جميع أنحاء إفريقيا مصر تفتخر بـ #الزمالك!».

وأضاف الحساب: «تهنئة أيضا للاعب الزمالك الأمريكي البورتوريكي والتر هودج الذي اختير أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم».

وتوج الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) بعد فوزه في المباراة النهائية على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة ٧٦-٦٣ في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.