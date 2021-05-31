شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري .. الزمالك فى صدارة مهتزة قبل عودة الأهلي من أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

و رفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري علماً أنه لعب 6 مباريات أكثر من الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة فيما رفع نادي الجونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثانى عشر.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي

الزمالك 55 نقطة

الأهلي 41 نقطة

المصري 40 نقطة

سموحة 37 نقطة

مصر المقاصة 36 نقطة

بيراميدز 34 نقطة

الاتحاد السكندري 34 نقطة