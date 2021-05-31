هل سيبقى النجم المصري محمد صلاح في نادي ليفربول؟ إليك ما نعرفه عن هذا الأمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365

تمكن لاعب كرة القدم المصري الأسطوري محمد صلاح من خطف الأنظار في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله إلى نادي ليفربول في عام 2017، حيث أصبح قوة كبيرة لا يستهان بها وتمكن من تحطيم أرقام قياسية والحصول على ميداليات والفوز ببطولات مع فريقه "نادي ليفربول". مع كل ذلك، انتشرت بعض الشائعات حول احتمالية قيام "الفرعون المصري" بالبحث عن تحدي جديد في مكان آخر، وأعرب المدرب يورغن كلوب عن رغبته في الاحتفاظ به في نادي ليفربول وتوقيع عقد جديد مع اللاعب محمد صلاح الذي سينتهي عقده الحالي في عام 2023. هل سيبقى النجم المصري في نادي ليفربول؟



حقق النجم المصري مسيرة رائعة مع نادي ليفربول

كان ظهور اللاعب محمد صلاح مع نادي ليفربول في صورة مهاجم من الدرجة الأولى حيث استطاع في أول موسم تحطيم الرقم القياسي الخاص باللاعب الذي حقق أكثر عدد من الأهداف وذلك بتسجيل 33 هدفًا في موسمه الأول على أرض ملعب أنفيلد عام 2017، وتمكن بعد ذلك من الفوز ببطولة دوري الأبطال في عام 2019 واحتلال الصدارة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي - اللقب الأول لنادي ليفربول منذ 30 عامًا.

مع أن نادي ليفربول كان يواجه صعوبات في الوصول إلى المراكز الأولى خلال الموسم الحالي إلا أنه ما زال ضمن قائمة الفرق المفضلة للفوز بالموسم القادم. بالنظر إلى ترجيحات الخبراء الخاصة بنادي ليفربول، من المتوقع أن يكون نادي ليفربول ضمن قائمة أعلى ثلاثة فرق مفضلة للفوز باللقب في عام 2022. يمكن لمحبي الرياضات العرب الذين يبحثون عن بيئة آمنة وموثوقة وتتمتع بالخصوصية لوضع المراهنات ودعم بطلهم المصري استخدام مواقع إلكترونية مختلفة متاحة للاعبين العرب والتي تم تصنيفها ومراجعتها بواسطةالموقعالإلكترونيArabianBetting.com.يظل السؤال المحيّر عما إن كانت ترجيحات الفريق ستحافظ على وضعها الحالي في حالة قيام اللاعب محمد صلاح باتّخاذ قرار مغادرة نادي ليفربول. لا يوجد تأكيدات حتى الآن حول هذا الأمر ولكن أشارت التقارير إلى احتمالية مغادرته النادي.

الشائعات ظهرت أواخر العام الماضي

لا ترتبط أهمية اللاعب محمد صلاح بالنادي فحسب حيث يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كله الموسم الحالي بأكثر من 20 هدفًا في سجله. حقق اللاعب مؤخرًا مشاركته رقم 200 وسجّل هدفه رقم 124 مع النادي على أرض ملعب أنفيلد، وهو الأمر الذي يوضّح الأهمية الشديدة للاعب المصري بالنسبة لنادي ليفربول.

ومع ذلك، يوجد العديد من الشائعات التي تشير إلى احتمالية مغادرته نادي ليفربول. قدّم المهاجم بعض الإجابات الغامضة أثناء مقابلته مع جريدة "آس" الأسبانية في نهاية العام الماضي حيث تم سؤاله عن مستقبله المهني في النادي الإنجليزي وصرّح أن القرارات المرتبطة بذلك كانت في يد نادي ليفربول، وأضاف أيضًا أن نادي برشلونة ونادي ريال مدريد باعتبارهما أقوى ناديين أسبانيين كانا أكبر ناديين ولكن لا يعلم ما الذي قد يحدث في المستقبل.

في نفس الفترة تقريبًا، أعرب اللاعب محمد صلاح عن شعوره بالإحباط من مدربه يورغن كلوب وفقًا لتقريرنا المنشور على الموقع الإلكترونيإيجى 24 نيوز وذكرنا فيه قيام المدرب يورغن كلوب بترك النجم المصري على مقاعد البدلاء معظم الوقت خلال مباراة مهمة وأكّد المدرب يورغن كلوب أنه قام بهذا الأمر لمصلحة الفريق واللاعب في المقام الأول.

المدرب يورغن كلوب يرغب بتوقيع عقد جديد مع اللاعب محمد صلاح في أسرع وقت

المدرب يورغن كلوب على علم بالشائعات المنتشرة حول احتمالية مغادرة اللاعب محمد صلاح وقد يحدث ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. يعتبر اللاعب محمد صلاح أقوى هداف ولذلك ليس من المُستغرب الرغبة الشديدة التي يمتلكها المدرب يورغن كلوب للاحتفاظ بالنجم المصري ضمن صفوف نادي ليفربول حيث قال إنه "ماكينة تسجيل أهداف" و"نموذج يُحتذى به". سينتهي عقد اللاعب محمد صلاح في عام 2023، ولكن يرغب المدرب يورغن كلوب بتوقيع عقد جديد معه للاحتفاظ به في نادي ليفربول.

يبدو أن اللاعب محمد صلاح لا ينوي جديًا مغادرة نادي ليفربول وهذا الأمر يمنح الراحة للفريق والمدرب والمعجبين. صرّح المهاجم المصري في مقابلة أخرى أنه كان متحمسًا جدًا لتحطيم كل الأرقام القياسية الخاصة بالنادي ولكن كان كل شيء في يد الفريق. لا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل صرّح أيضًا أنه كان يتمنى اللعب لأعوام عديدة قادمة، وهو ما يدعم مواصلة بقاء اللاعب المصري في نادي ليفربول.

مع اقتراب فتر الانتقالات الصيفية القادمة، ستزيد على الأرجح الشائعات المنتشرة حول مستقبل اللاعب محمد صلاح إلا إذا قام النجم المصري بتوقيع عقد جديد مع نادي ليفربول