خصم 6 نقاط من رصيد الاتحاد يبقيه ثالثا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمهلت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد مدة 30 يوما قبل تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 85، من بينها خصم نقاط تصل إلى 6 بواقع 3 نقاط عن كل عقوبة من رصيده بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لعدم تنفيذه لقرار صادر من مركز التحكيم الرياضي من خلال امتناعه عن تسديد مستحقات لاعبه السابق فيصل الخراع ووسيط اللاعبين جون فيولا.

كما عاقبت النصر بغرامة 160 ألف ريال نظير عدم دفع مستحقات لاعبه السابق عبدالله آل سالم.

وقالت اللجنة «إن العقوبة ستسقط في حال تم التنفيذ خلال 30 يوما، وستقع حال عدم التنفيذ».

يذكر أن المركز الثالث الذي حققه الاتحاد في الموسم الحالي لن يتأثر أو يتزحزح حتى في حال خصم 6 نقاط من رصيده، حيث أنهى الموسم وفي رصيده 56 نقطة، وبخصم 6 نقاط يصبح رصيده 50 نقطة وهو ما لم يحققه التعاون الرابع صاحب الـ47 نقطة.

إلا أن الفقرة الرابعة تنص أيضا على خصم نقاط أولا، ثم المنع من التسجيل ثانيا، وأخير الهبوط للدرجة الأدنى (الأولى).

وضع الاتحاد وفقا للانضباط:







امتنع عن تنفيذ قرارين صادرين من مركز التحكيم الرياضي.



خالف المادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق.



خصم 6 نقاط من رصيد الفريق بدوري المحترفين تلقائيا بعد مضي 30 يوما من إخطاره.



تسقط عقوبة خصم النقاط حال تنفيذ القرار خلال 30 يوما.



وضع النصر وفقا للانضباط: