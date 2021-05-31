شكرا لقرائتكم خبر خصم 6 نقاط من رصيد الاتحاد يبقيه ثالثا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما عاقبت النصر بغرامة 160 ألف ريال نظير عدم دفع مستحقات لاعبه السابق عبدالله آل سالم.
وقالت اللجنة «إن العقوبة ستسقط في حال تم التنفيذ خلال 30 يوما، وستقع حال عدم التنفيذ».
يذكر أن المركز الثالث الذي حققه الاتحاد في الموسم الحالي لن يتأثر أو يتزحزح حتى في حال خصم 6 نقاط من رصيده، حيث أنهى الموسم وفي رصيده 56 نقطة، وبخصم 6 نقاط يصبح رصيده 50 نقطة وهو ما لم يحققه التعاون الرابع صاحب الـ47 نقطة.
إلا أن الفقرة الرابعة تنص أيضا على خصم نقاط أولا، ثم المنع من التسجيل ثانيا، وأخير الهبوط للدرجة الأدنى (الأولى).
وضع الاتحاد وفقا للانضباط:
- امتنع عن تنفيذ قرارين صادرين من مركز التحكيم الرياضي.
- خالف المادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق.
- خصم 6 نقاط من رصيد الفريق بدوري المحترفين تلقائيا بعد مضي 30 يوما من إخطاره.
- تسقط عقوبة خصم النقاط حال تنفيذ القرار خلال 30 يوما.
وضع النصر وفقا للانضباط:
- امتنع عن تنفيذ قرار صدر من مركز التحكيم الرياضي.
- خالف المادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق.
- غرامة مالية 160 ألف ريال.
- تحذيره في حال عدم تنفيذ القرار خلال 30 يوما سيتم إيقاع عقوبات المادة 85.
- تسقط الغرامة المفروضة حال تنفيذ القرار خلال 30 يوما.
- قرار غير قابل للاستئناف.
كانت هذه تفاصيل خبر خصم 6 نقاط من رصيد الاتحاد يبقيه ثالثا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.