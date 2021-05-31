بيدرو مرشح لتدريب الرائد

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وسبق لبيدرو أن عمل مساعدا لمواطنه ماركو سيلفا في إيفرتون الإنجليزي في فترة سابقة. وفي حال تعاقده مع الرائد، سيكون أول مدرب برتغالي يقود الرائد.
وكان بيدرو قاد نادي فاماليكاو الصاعد حديثا للدوري البرتغالي لتقديم مستويات مميزة أهلته لصدارة الدوري بعد مضي 6 جولات، وهي التجربة الأولى للمدرب كمدير فني بعد أن كان سابقا مساعدا لمواطنه مدرب إيفرتون حاليا، ماركو سيلفا.
كما تردد أيضا أن الرائد يرغب في التوقيع مع المدافع البرازيلي ريني سانتوس (29 سنة) وهو الشقيق الأكبر لمدافع التعاون إيغاو سانتوس.
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