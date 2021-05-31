جماهير الهلال تتعرض للاحتيال

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وكشف عبدالرحمن إبراهيم لـ»مكة» تعرض أحد أفراد أسرته لعملية نصب واحتيال بقيمة 600 ريال بعد قيامه بشراء 3 تذاكر للمباراة عن طريق مسوق عبر تويتر قبل المباراة بيوم، مبينا أنه تم تنفيذ عملية الشراء بعد إيداع قيمة التذاكر بأحد المصارف التجارية، إلا أن البائع أقفل كل وسائل التواصل معه، كما حذف المحادثات الخاصة بالشراء بينه وبين المشتري من حسابه في تويتر.
وبين عبدالرحمن إبراهيم أنه قام بتسجيل بلاغ جنائي في أحد مراكز شرطة الرياض لاتخاذ الاجراءات الرسمية بحق المحتال. مشيرا إلى أن أفراد أسرته تابعوا المباراة بمنزلهم بعد فشلهم في الحصول على التذاكر.
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