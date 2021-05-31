دوري المحترفين ينصف «العربية» ويظلم الجماهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت النسخة الطويلة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي اختتمت أمس الأول بتتويج الهلال بطلا والشباب وصيفا والاتحاد ثالثا، عددا من الأحداث للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وانتهت الجولة الـ30 الأخيرة بهبوط الوحدة والقادسية بجانب فريق العين إلى دوري الدرجة الأولى.

وتسببت جائحة كورونا في فرض قيود كثيرة من أجل استمرار البطولة، من بينها استمرار غياب الجماهير عن المدرجات والسماح بدخولها في الجولات الثلاث الأخيرة فقط (28 و29 و30)، بنسبة 40% من سعة كل ملعب.

وإذا كان تتويج الهلال باللقب وهو المرة الـ17 في تاريخه يبدو أمرا طبيعيا، فإن حصول فريق الفيصلي الذي كان مهددا بالهبوط حتى الجولة قبل الأخيرة على مقعد بدوري أبطال آسيا عقب تتويجه بطلا لكأس الملك، أمرا جديدا في خارطة الدوري بل والكرة السعودية بصفة عامة.

ومن بين الأشياء التي حدثت للمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين، كتابة أسماء اللاعبين في القمصان باللغة العربية، بعدما ألزمت وزارة الرياضة الأندية بذلك، حيث احتفى الدوري خلال الموسم بمبادرة «عام الخط العربي»، وذلك بتعريب الأسماء على قمصان اللاعبين من خلال استخدام خط

الثلث، حيث تم ذلك بالتعاون بين وزارتي الثقافة والرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إدراكا بأهمية الخط العربي وتعزيزا لحضوره عبر مختلف المنصات والمناسبات.

كما تضمنت قائمة الأشياء التي حدثت للمرة الأولى في تاريخ البطولة، أن ينهي الأهلي مشواره في البطولة وهو في المركز الثامن، متلقيا 56 هدفا، وهو أمر يحدث أيضا للمرة الأولى، كما أن حصول فريق الاتحاد على 56 نقطة يعد الأول أيضا بالنسبة للفريق في الدوري.

ولفتت الانتباه الصدفة التي حدثت في الجولة الأخيرة التي شهدت تتويج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي لنادي الهلال باللقب، حيث جمعت مباراة التتويج الهلال بطل الدوري بالفيصلي بطل كأس الملك.

كما أن هذه المباراة المبرمجة مسبقا جاءت عقب حسم الهلال لقب الدوري، وفوز الفيصلي بكأس الملك، لتشهد منظرا فريدا تمثل في إقامة ممر شرفي مزدوج من لاعبي الفريقين.

أبرز ما حدث للمرة الأولى:

1 - أسماء اللاعبين باللغة العربية

ألزمت وزارة الرياضة الأندية بكتابة أسماء اللاعبين على القمصان باللغة العربية.

واحتفى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم بمبادرة «عام الخط العربي»، وذلك بتعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية الدوري من خلال استخدام خط الثلث.

ويأتي ذلك بالتعاون بين وزارتي الثقافة والرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إدراكا بأهمية تعزيز حضور الخط العربي عبر مختلف المنصات والمناسبات.

2 - الفيصلي يحصل على مقعد آسيوي

للمرة الأولى في تاريخه حصل فريق الفيصلي الذي أنهى الدوري بالمركز التاسع على مقعد مباشر بدوري أبطال آسيا عقب تتويجه أيضا للمرة الأولى في تاريخه بطلا لكأس الملك.

3 - بطلان والتتويج واحد

رغم برمجة الجولة الأخيرة مبكرا، إلا أنها لفتت الانتباه بالصدفة الغريبة التي صادفتها، حيث جمعت مباراة تتويج الهلال بعد حسمه اللقب قبل جولة من نهاية الدوري، بين الهلال كبطل للدوري والفيصلي كبطل كأس الملك. وشهدت المواجهة مشهدا فريدا تمثل في إقامة ممر شرفي مزدوج من لاعبي الفريقين.

4 - الثامن للمرة الأولى

بعد أن كان الأهلي منافسا على الصدارة في الجولات الأولى من بداية الدوري، أنهى الدوري للمرة الأولى في تاريخه بأرقام سلبية كثيرة، حيث حل في المركز الثامن بعد خسارة 13 لقاء.

كما استقبلت شباكه للمرة الأولى 56 هدفا.

5 - غياب طويل وعودة قصيرة

فرضت القيود والاحترازات المفروض للحد من جائحة فيروس كورونا، استمرار غياب الجماهير عن المدرجات للمرة الأولى في جميع المباريات، قبل أن يسمح بعودتها في الجولات الثلاث الأخيرة (28 و29 و30).

6 - ضربات جزاء قياسية

12 ضربة جزاء احتسبت في الجولة الـ30 الأخيرة كرقم جديد في الدوري.

7 - مدافع يسجل هاتريك

دون قائد فريق ضمك الجزائري فاروق شافعي، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بعد أن أصبح أول مدافع يسجل 3 أهداف (هاتريك) في الدوري. وجاءت الأهداف الثلاثة بمرمى أبها ضمن الجولة الـ24.

8 - قوميز هداف الدوري

منذ التحاقه بالهلال موسم 2018، توج مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي قوميز جهوده بالحصول على لقب هداف الدوري برصيد 24 هدفا للمرة الأولى، بعد أن حل وصيفا في الموسم الماضي وثالثا في الموسم قبل الماضي.

9 - الشباب بملعبه

استفاد فريق الشباب من عدم دخول الجماهير إلى الملاعب، وخاض مبارياته على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقره في النادي.

10 - الباحة تستقطب الكبار

للمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين ترحل فرق الدوري ونجومها الكبار إلى مدينة الباحة لخوض مباريات رسمية ضد ممثل المنطقة العين، كخطوة تحسب للأخير رغم هبوطه لدوري الأولى.

11 - التاسع بطل

سمى الفيصل نفسه أول فريق كان مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، يحقق البطولة الأغلى من خلال خطف كأس خادم الحرمين الشريفين وهو في المركز التاسع.

12- تأهل وهبوط

للمرة الأولى في تاريخه تذوق الوحدة طعم المشاركة في دوري أبطال آسيا من خلال المحلق المؤهل لدور المجموعات، لكنه أخفق في التأهل، كما فشل في تثبيت أقدامه بدوري المحترفين وهبط للأولى.

13 - البطل الأكثر خسارة

رغم تتويجه بطلا للدوري، إلا أن الهلال يعد البطل الأكثر تعرضا للخسارة منذ انطلاقة دوري المحترفين في 2008، حيث خسر 5 مرات.

14 - الأكثر حصولا على الجزائيات

بحصوله على ركلتي جزاء في مباراته بالجولة الـ30 أمام الاتحاد، يكون النصر قد حصل على 19 ضربة جزاء في الموسم كأول فريق في تاريخ دوري المحترفين يصل لهذا الرقم في موسم واحد.

15 - تباعد الأصدقاء والعائلات

بعد العودة للمدرجات فرضت القيود والاحترازات بسبب جائحة كورونا، وللمرة الأولى في تاريخ الحضور الجماهيري أن يبتعد الصديق عن صديقه والأم والأب عن أطفالهما خلال الجلوس في المدرجات.