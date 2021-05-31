شكرا لقرائتكم خبر رئيس «يويفا» يجدد السخرية من متمردي السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفرين إن يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين «أصابوا أنفسهم بالشلل» من خلال التمسك بخطط دوري السوبر الأوروبي.

وكان 12 ناديا قد أعلنوا في أبريل الماضي خطة لإطلاق بطولة جديدة منفصلة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي، لكن 9 أندية أعلنت انسحابها من الخطة وسط موجة احتجاج قوية من مسؤولين وكذلك من قبل الجماهير، فيما يواصل يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة فقط التمسك بالفكرة، مؤكدين أن كرة القدم ستواجه انهيارا حتميا في حالة عدم تطبيق إصلاحات.

وأطلق اليويفا إجراءات تأديبية بحق الأندية الثلاثة قبل أيام، وذلك بعد الاتفاق في وقت سابق على «إجراءات إعادة دمج» للأندية التسعة الأخرى، وذلك إثر الاعتذار عن المشاركة في الخطة.

ودحض سيفرين فكرة أن الصراع الجاري على السلطة قد يصيب كرة القدم الأوروبية بالشلل، وقال لشبكة سكاي سبورت إيطاليا «الأندية الثلاثة المتمردة هم من أصابوا أنفسهم بالشلل من خلال النهج الذي اتبعوه».

وأضاف «من الغريب أن نقرأ في البيانات الصحفية أن 3 أندية من بين آلاف الأندية يعتقدون أن فكرتهم ستنقذ كرة القدم، ولا أحد آخر يحبها».

وتساءل سيفرين، الذي لم يتمكن من الكشف عن أي تطورات للإجراءات التأديبية نظرا لأن اللجنة المعنية هي لجنة مستقلة، عن سبب التزام يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل في الوقت نفسه الذي يشهد إصرارهم على خطط إطلاق بطولة بديلة.

وأضاف «ما أراه غريبا هو أنكم تنشرون أنكم لا تزالون جزءا من دوري السوبر الأوروبي ثم ترسلون خطابات طلب المشاركة في دوري الأبطال. بذلك أنتم في دوري السوبر الأوروبي لكنكم تشاركون في دوري الأبطال. من الصعب للغاية فهم معنى ذلك».