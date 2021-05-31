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مونشنجلادباخ يعتمد على مواهبه

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدير الكرة بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ماكس إبيرل أن النادي يعتزم تغيير استراتيجيته فيما يتعلق بتعزيز صفوف الفريق، وذلك عبر الاعتماد بشكل أكبر على المواهب المحلية.

وقال إبيرل في تصريحات لمجلة «كيكر» نشرت أمس إن عمليات التوفير كانت ضرورية، نظرا لأن أزمة جائحة تسببت في تراجع العائدات، وإن النادي اختار واحدا من خيارين كانا متاحين.

وقال بشأن الخيارين»فريق أصغر أو أموال أقل للجميع. في مونشنجلادباخ سنقوم بتقليص الفريق والاعتماد على المواهب الصاعدة. هذا قد يعني الاضطرار للتراجع في بعض الأوقات، ثم السعي لهدف أكبر من جديد».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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