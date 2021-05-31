مونشنجلادباخ يعتمد على مواهبه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدير الكرة بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ماكس إبيرل أن النادي يعتزم تغيير استراتيجيته فيما يتعلق بتعزيز صفوف الفريق، وذلك عبر الاعتماد بشكل أكبر على المواهب المحلية.

وقال إبيرل في تصريحات لمجلة «كيكر» الرياضية نشرت أمس إن عمليات التوفير كانت ضرورية، نظرا لأن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في تراجع العائدات، وإن النادي اختار واحدا من خيارين كانا متاحين.

وقال بشأن الخيارين»فريق أصغر أو أموال أقل للجميع. في مونشنجلادباخ سنقوم بتقليص الفريق والاعتماد على المواهب الصاعدة. هذا قد يعني الاضطرار للتراجع في بعض الأوقات، ثم السعي لهدف أكبر من جديد».