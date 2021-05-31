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كروس يجتاز كورونا وينضم للمنتخب

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- بواسطة أيمن الوشواش - انضم لاعب خط وسط الإسباني، توني كروس إلى معسكر المنتخب الألماني الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، لكنه سيخضع لتدريبات خاصة منفردة بعد إصابته أخيرا بعدوى .

وكان كروس خضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما وقدم شهادة تفيد بسلبية نتائج فحص فيروس كورونا الخاص به، كما سيخضع لمجموعة من الفحوص الطبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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