كروس يجتاز كورونا وينضم للمنتخب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، توني كروس إلى معسكر المنتخب الألماني الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، لكنه سيخضع لتدريبات خاصة منفردة بعد إصابته أخيرا بعدوى فيروس كورونا المستجد وكان كروس خضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما وقدم شهادة تفيد بسلبية نتائج فحص فيروس كورونا الخاص به، كما سيخضع لمجموعة من الفحوص الطبية.



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