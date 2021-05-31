شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة أندية تحصل على الترخيص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة التراخيص الابتدائية، في اجتماعها الأول عبر نظام الاتصال المرئي، برئاسة عمر الحاي المهيري، منح الترخيص لخمسة أندية، هي: الإمارات، البطائح، العروبة، دبا الفجيرة، ودبا الحصن.

وجاء قرار اللجنة بعد الاطلاع على جميع ملفات تراخيص أندية الدرجة الأولى التي تم تقديمها من قبل الأندية، وذلك للتقدم بطلب الترخيص المحلي لدوري الدرجة الأولى للموسم 2021-2022، والتي تم تقديمها في البرنامج الإلكتروني CLAS الموحد والمعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي.

وتعد دورة تراخيص أندية دوري الدرجة الأولى، هي الثانية للموسم الرياضي 2020-2021، بعد ما كانت تجريبية خلال الموسم الرياضي السابق 2019-2020.

ويتطلع اتحاد الكرة، وبالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وبمتابعة مباشرة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى تطوير دوري الدرجة الأولى، وتقليص الفجوة مع دوري المحترفين، والذي من شأنه أن يعزز الدور التسويقي والاستثماري من خلال جلب الرعاية.

ويسهم نظام التراخيص في تطوير الأندية، ويساعد على تطبيق معايير أساسية مطبقة عالمياً، مثل المعيار الرياضي، معيار البنية التحتية، معيار الموظفين والإدارة، المعيار القانوني، والمعيار المالي.