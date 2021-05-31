شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يناور الإعلام.. ورابيو يدافع عن بيرلو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ناور الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني العائد إلى تشكيلة فرنسا، الصحفيين في المؤتمر الذي عقده يوم الأحد، وظهر خلاله بمعنويات مرتفعة وسعادة كبيرة بالعودة، وقال: «لم أتوقف عن الثقة بعودتي للمنتخب، ولم أستسلم، وإلا ما كنت هنا، كنت أشعر بخيبة أمل كبيرة وأنا بعيد، كانت فترة إقصائي قاسية من الناحية النفسية، واجهت عوائق كثيرة في مسيرتي وكافحت دوماً لتجاوزها وأعتقد أن عودتي إلى المنتخب مكافأة لمواصلة هذا الكفاح».

وحاول مراسلو الصحف استفزاز بنزيمة الذي سيمثل أمام المحكمة في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل للشهادة في قضية ابتزاز زميله في المنتخب فالبوينا مع أشخاص آخرين لكنه أجاب بهدوء: «هناك دوماً ندم، أريد أن أقول إن ما حدث فات، لا يمكننا العودة للماضي لكن سيبقى الندم، ما يهمني أكثر هو ما أقدمه في أرضية الملعب، أنا في قمة تركيزي وسأبذل قصارى جهدي كي أساعد المنتخب، هذا هو الطموح الذي في رأسي».

وعندما سئل بنزيمة إن كان شكر المدرب ديشامب لإعادته، مازح وقال: «أعتقد أنني قلت له سلفاً إنني ممتن، هل تريدون تكراراً هنا؟ شكراً ديشامب».

وقال بنزيمة إنه يتمنى رؤية زميله في المنتخب كيليان مبابي يلعب بجانبه في ريال مدريد، وأضاف: «لا أعرف ما سيحدث لكنه سيكون محل ترحيب في الريال، لأنه يملك كل إمكانيات اللعب في الريال، إنه صغير السن وظاهرة لكن لا أريد مقارنته بأحد».

ولم يجدد مبابي الذي تبقى على عقده 12 شهراً حتى الآن ويخشى سان جيرمان فقدانه مجاناً الصيف المقبل أو بيعه بثمن بخس في يناير المقبل لذا سيبيعه مقابل 100 مليون إسترليني هذا الصيف في حال لم يوقع على التمديد.

من جهته، تحدث أدريان رابيو لاعب وسط اليوفنتوس الذي استدعي لتمثيل المنتخب عن مدربه أندريا بيرلو الذي أقيل مؤخراً، وقال: «استفدت من تجربة العمل تحت قيادة المدرب بيرلو، موسمنا الفاشل ربما يعود إلى عدم فهم بعض اللاعبين أفكار المدرب كما ينبغي مثل الدفاع 2-4-4 ثم تغيير التكتيك في مرحلة لاحقة، ربما شعر بعض اللاعبين أنهم يلعبون خارج المواقع المفضلة لديهم، رغم ذلك بعثت له رسالة وقلت له إنه يستحق وقتاً أكثر بعض الشيء ليبرز نوعية أفكاره، للأسف في عالم الكرة اليوم وفي الأندية الكبيرة تحديداً لا يمنح المدرب وقتاً، أعتذر لأنني أثمن بيرلو كشخصية وكمدرب قادنا للعودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وحصد لنا لقبين وهذا إنجاز كبير لمدرب شاب».

وأكد رابيو أن أداءه تطور تحت بيرلو، وأضاف: «كانت علاقتي به جيدة، استخدمت نصائحه مثل التحرك لاستلام الكرة وتمريرها بعد لمسة أو اثنتين، أفكاره كانت واضحة وأسلوبه عصري رغم عدم تنفيذنا لها في أرضية الملعب، إنه مرتبط باليوفنتوس وسخر قلبه للمهمة وعندما تفعل ذلك فلا مكان للوم النفس».