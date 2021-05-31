برشلونة يتعاقد مع أغويرو حتى عام 2023

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برشلونة: تعاقد المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو، المنتهي عقده مع مانشستر سيتي بطل الدولي الإنكليزي لكرة القدم، مع برشلونة الإسباني حتى 2023 بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الاثنين.

ووقع أغويرو (32 عاما)، أفضل هداف في تاريخ سيتي برصيد 260 هدفا في مختلف المسابقات، عقدا "مع بند جزائي لفسخه بقيمة 100 مليون يورو (122 مليون دولار)"، بحسب ما أضاف برشلونة في بيانه.

ويأتي خبر انتقال ابن العاصمة بوينوس أيرس بعد يومين من اخفاق فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مواطنه تشلسي (صفر 1) في البرتغال.

ويعدّ أغويرو أفضل مسجل مع فريق واحد في البريمير ليغ مع 184 هدفا في 275 مباراة مع مانشستر سيتي الذي دافع عن ألوانه عشر سنوات وأحرز معه لقب الدوري الإنكليزي خمس مرات.

وكان انتقاله إلى برشلونة متوقعا، بعدما أعلن مدربه الإسباني بيب غوارديولا الأسبوع الماضي ان المفاوضات كانت في مرحلة متقدمة.

ويعود "كون" أغويرو إلى إسبانيا بعد خمس سنوات في صفوف أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011، في خطوة يأمل منها برشلونة اقناع صديقه ومواطنه ليونيل ميسي بالبقاء موسما إضافيا.

ولم يمدّد أفضل لاعب في العالم ست مرات عقده الذي ينتهي الصيف المقبل مع برشلونة.

وقال رئيس النادي جوان لابورتا الجمعة إنه "متفائل باعتدال" حول مستقبل القائد الدولي الأرجنتيني "المفاوضات تسير بشكل جيد لكنها لم تنته بعد".

وتابع "يمكننا تقديم عرض (لميسي) في حدود إمكانياتنا. إنه يستحق المزيد ويمكنه الحصول على صفقة أفضل في مكان آخر، لكنني متأكد من أنه يُقدِّرُ الجهود التي نبذلها. أعتقد أنه يريد البقاء. إنها ليست مسألة مال بالنسبة إلى ليو، إنها مسألة نصر. وهذا ما نعمل عليه".

واخفق برشلونة الموسم الماضي، بحلوله ثالثا في الدوري المحلي وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيشارك أغويرو في كوبا أميركا هذه السنة بعد نقلها الاثنين من الارجنتين إلى البرازيل بسبب تداعيات فيروس كورونا.