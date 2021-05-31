ميدو: على مسؤوليتى محمد صلاح سينضم إلى باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام ميد، لاعب توتنهام السابق، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي سينتقل إلى باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج نجوم الفانتازي عبر القناة الرسمية لموقع يلا كورة:" على مسؤوليتى محمد صلاح سينضم إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف وسيتقاضى 3 أضعاف راتبه في ليفربول".

وأضاف:" باريس سان جيرمان نادي جديد ويجب صلاح أن يخطط لما بعد الاعتزال، فباريس سان جيرمان يحضر بعض اللاعبين لانهاء مسيرتهم في الدوحة".

وأكمل:" لو أنا مكان محمد صلاح انتقل إلى باريس سان جيرمان، فالفريق الفرنسي وصل نصف نهائي ونهائي بدوري أبطال أوروبا في اخر موسمين".

وأتم :" صلاح سيكون القطة الناقصة لفوز الفريق الفرنسي بدوري الأبطال، نسبة التهديف لصلاح في أسوأ الظروف رهيبة، ولو باريس سان جيرمان حافظ على النجوم وتعاقدوا مع صلاح لن يستيطع أي فريق الوقوف أمامهم".