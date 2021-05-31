أجويرو: برشلونة أفضل فريق في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أدلى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب برشلونة الجديد، بتصريحاته الأولى بعد انضمامه للفريق الكتالوني، مؤكدا أنه الأفضل في العالم.

وقال أجويرو، في تصريحات مقتضبة لوسائل الإعلام الرسمية لنادي برشلونة بعد خضوعه للكشف الطبي: "نعلم أن برشلونة هو أفضل فريق في العالم، لذلك فهو قرار جيد".

وأضاف: "جئت لمحاولة مساعدة الفريق على تحقيق الألقاب، لقد تغيرت طريقة لعبي وأسلوبي كثيرًا منذ وصولي إلى أتلتيكو مدريد، وأنا الآن في موقع محدد للغاية يجعلني أعرّف نفسي".

وأتم قائلا: "إنها خطوة للأمام في مسيرتي، أنا سعيد جدًا، وآمل أن أتمكن من المساهمة كثيرًا، سأحاول اللعب ومساعدة الفريق بقدر ما أستطيع، سأقدم كل شيء لهذا القميص".

وكان برشلونة تعاقد مع أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعد يومين من آخر مباراة خاضها مع فريقه السابق بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر برشلونة في بيان رسمي: "النادي وسيرجيو أجويرو توصلا إلى اتفاق بانضمام اللاعب إلى الفريق في الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي".

وأضاف: "اللاعب سيوقع على عقد يبقيه مع الفريق حتى نهاية موسم 2022/2023 فيما تصل قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 100 مليون يورو".