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الخليج 365 يكشف: محمد هاني يغيب عن الأهلي في موقعتي الترجي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خرج محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، من حسابات فريقه في مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي في النصف الثاني من شهر يونيو المُقبل.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن الفحوصات الطبية التي خضع لها ظهير الأهلي أثبتت حاجته لوقت طويل من أجل العلاج والتعافي من الإصابة التي لحقت به في مواجهة نهضة بركان المغربي بالسوبر الإفريقي.

وأشار المصدر إلى أن محمد هاني سغيب عن مواجهتي الترجي نظراً لحاجته لفترة 4 أسابيع على الأقل قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم الظهور في المباريات.

وجاءت إصابة هاني عبارة عن شد قوي يصل إلى المزق في العضلة الأمامية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى قرابة الشهر من أجل التأهيل والعلاج المكثف.

ويلعب الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الترجي يوم 18 يونيو المُقبل في تونس، قبل أن يعود لاستضافة الفريق ذاته في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية