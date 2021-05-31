الارشيف / اخبار الرياضه

غياب الثلاثي العربي.. الكشف عن قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة الأفضل في موسم المنقضي 2020-2021.

وخلت القائمة من النجوم العرب، أمثال محمد صلاح نجم وهداف ، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي، وحكيم زياش لاعب .

وجاءت قائمة الأفضل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي)، إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي) تيبو كورتوا ()

خط الدفاع: ديفيد ألابا (بايرن ميونيخ)، بن تشيلويل (تشيلسي)، أنطونيو روديجيو (تشيلسي)، ماركينوس (باريس سان جيرمان)، روبين دياز (مانشستر سيتي)، أزبليكويتا (تشيلسي).

خط الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)، سيرجيو أولييفيرا (بورتو)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، نجولو كانتي (تشيلسي)، ماونت (تشيلسي)، جورجينيو (تشيلسي).

خط الهجوم: ليونيل ( (باريس)، كريم بنزيمه (ريال مدريد)، روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، إرلينج هالاند (بروسيا دورتموند).

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا