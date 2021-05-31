غياب الثلاثي العربي.. الكشف عن قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة الأفضل في موسم دوري أبطال أوروبا المنقضي 2020-2021.

وخلت القائمة من النجوم العرب، أمثال محمد صلاح نجم وهداف ليفربول، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي، وحكيم زياش لاعب تشيلسي.

وجاءت قائمة الأفضل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي)، إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي) تيبو كورتوا (ريال مدريد)

خط الدفاع: ديفيد ألابا (بايرن ميونيخ)، بن تشيلويل (تشيلسي)، أنطونيو روديجيو (تشيلسي)، ماركينوس (باريس سان جيرمان)، روبين دياز (مانشستر سيتي)، أزبليكويتا (تشيلسي).

خط الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)، سيرجيو أولييفيرا (بورتو)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، نجولو كانتي (تشيلسي)، ماونت (تشيلسي)، جورجينيو (تشيلسي).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، نيمار (باريس)، كريم بنزيمه (ريال مدريد)، روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، إرلينج هالاند (بروسيا دورتموند).