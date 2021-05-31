صحيفة: ليفربول يحسم صفقة الغاني أبدول فاتاو لـ5 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة (ميرر) البريطانية اليوم /الإثنين/ أن ليفربول حسم صفقة انضمام نجم منتخب غانا للشباب أبدول فاتاو إساهاكو لمدة 5 أعوام لتكون ثاني صفقاته للموسم الجديد بعد إبراهيما كوناتي مدافع لايبزيج.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول حسم صفقة انضمام أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا، بدءا من الموسم الجديد، لكن النادي يواجه مشكلة صعوبة حصول اللاعب على تصريح العمل في إنجلترا.

ويعتبر إساهاكو، لاعب ستاد فاست الغاني، صاحب الـ17 عاما، أحد أبرز المواهب الشابة في إفريقيا خلال الوقت الحالي، ولفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى في الفترة الماضية.

وكان إساهاكو قريبا من الانضمام إلى باير ليفركوزن، إذ سافر إلى ألمانيا الأسبوع الماضي من أجل الخضوع للكشف الطبي، إلا أن ليفربول وبروسيا دورتموند دخلا في الصفقة، فيما فاز في النهاية النادي الإنجليزي بخدمات اللاعب الشاب مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر إساهاكو ثاني صفقات ليفربول للموسم الجديد، بعد أن أكمل يوم الجمعة الماضي إجراءات ضم المدافع إبراهيما كوناتي من صفوف لايبزيج.

لكن ليفربول يواجه مشكلة من أجل ضم إساهاكو إلى قائمته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب صعوبة حصوله على تصريح العمل في إنجلترا، وهي مشكلة تواجه عدد من اللاعبين عند الانضمام إلى أحد أندية المسابقة.