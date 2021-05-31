بعد رحيله إلى برشلونة.. مانشستر سيتي يوجه رسالة وداعية لـ" أجويرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي برشلونة، تعاقده مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.

وانتقل أجويرو إلى صفوف برشلونة في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث خاض آخر مباراة بقميص سيتزنز ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر تويتر صورة للنجم أجويرو مع البطولات التي حققها مع الفريق الإنجليزي معلقًا عليها بعبارة:" سيرجيو أجويرو سينضم إلى برشلونة بنهاية شهر يونيو، شكرا على كل شيء".

وسجل أجويرو 260 هدفا في 390 مباراة مع السيتي - أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

المهاجم الأرجنتيني هو أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - وفي يناير 2020 تفوق على آلان شيرر ليسجل الرقم القياسي لأكبر عدد من الثلاثيات "هاتريك" بالدوري الممتاز بعد تسجيله الهاتريك رقم 12 أمام أستون فيلا.