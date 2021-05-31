مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي برنامج علاج وتأهيل أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، البرنامج العلاجي والتأهيلي لمحمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الفريق.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إصابة "أفشة" بجزر في الرباط الداخلي للكاحل، وغيابه عن التدريبات لمدة اسبوعين.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي: "إن شاء الله البرنامج العلاجي لأفشة من اسبوعين لثلاث أسابيع، نأمل في تجهيزه وهناك فرصة للحاقه بمباراة الذهاب أمام الترجي".

وتابع: "أفشة سيخضع لجلسات ليزر وثلج من أجل تقليل نسبة الورم".

وأضاف: "بعد ذلك سيؤدي اللاعب تدريبات الاتزان لكي يتم تخفيف الإصابة وأيضاً جلسات موجات صوتية".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي يوم 18 يونيو ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي بملعب الأخير.

يذكر أن "أفشة" تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي بكأس السوبر الأفريقي التي فاز بها الأهلي 2-0 في قطر.