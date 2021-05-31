"كوبا أمريكا" 2021 في البرازيل رسمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بشكل رسمي، استضافة دولة البرازيل منافسات كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2021، بعد سحب التنظيم في الساعات الماضية من دولة الأرجنتين.

وكان من المفترض أن تقام كوبا أمريكا في الأرجنتين وكولومبيا، بين 13 يونيو والعاشر من يوليو، لكن تم الإعلان أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري عن سحب الاستضافة من كولومبيا بعد أن طلبت تأجيل البطولة من يونيو إلى نوفمبر وذلك في الوقت الذي تشهد فيه احتجاجات ضد الحكومة.

وشهدت الساعات الماضية، إعلان (كونميبول) استبعاد الأرجنتين من استضافة (كوبا أمريكا)، وذلك قبل أسبوعين من انطلاقة البطولة التي كانت مقررة في بوينس آيرس، بسبب الوضع الصحي في البلاد.

ونشر الحساب الرسمي لـ(كونميبول)، أن (كوبا أمريكا) 2021 سوف تقام في دولة البرازيل، وتم تأكيد مواعيد انطلاق ونهاية البطولة بشكل رسمي ونهائي.

ووفقاً لما جاء في البيان، سيتم تحديد ملاعب المباريات في الساعات المقبلة.

واختتم البيان "اقدم بطولة كرة قدم في العالم ستجعل القارة بأكملها تهتز".

وقبل إعلان كونميبول عن القرار المفاجئ بسحب التنظيم من الأرجنتين، صرح وزير الداخلية الأرجنتيني وادو دي بيدرو بأنه نظرا للوضع الصحي في البلاد، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، سيكون "من الصعب للغاية إقامة كوبا أمريكا".

وسجلت الأرجنتين يوم الخميس الماضي رقما قياسيا في عدد حالات الإصابة الجديدة بالعدوى فيها، حيث سجلت 41 ألفا و80 إصابة، رغم فرض قيود إغلاق في البلاد.

وتشهد الأرجنتين موجة ثانية من انتشار الوباء تضربها بقوة.

وحتى الآن، أصيب نحو 7ر3 مليون مواطن في الأرجنتين بالعدوى، وجرى تسجيل أكثر من 77 ألف حالة وفاة بسببها، حسب الأرقام الرسمية.

وكان من المفترض أن تقام كوبا أمريكا في العام الماضي لكنها، كغيرها من البطولات القارية، تأجلت إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا.