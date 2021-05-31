رسميا.. أجويرو لاعبا لبرشلونة لمدة عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي برشلونة، تعاقده مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.

ونشر النادي الكتالوني بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: "توصل نادي برشلونة وسيرجيو أجويرو إلى اتفاق للانضمام إلى النادي اعتبارًا من 1 يوليو".

وأضاف: "سيوقع اللاعب عقدًا حتى نهاية موسم 2022/23 وقيمة فسخ عقده تقدر بقيمة 100 مليون يورو".

ومن المقرر أن يتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام اليوم الاثنين.

وانتقل أجويرو إلى صفوف برشلونة في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث خاض آخر مباراة بقميص سيتزنز ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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