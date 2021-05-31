"لقاح كورونا والرابطة".. تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأندية أبدت الاستعداد للمساعدة في مسعى انهاء الدوري مبكرًا من أجل راحة الأطراف كافة في الموسم المقبل.

وشهد مقر اتحاد الكرة اليوم الاثنين اجتماع بين مندوبي الأندية ومسؤولي اتحاد الكرة، بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية وسيد بخيت رئيس قطاع المسابقات ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.

وقال مجاهد في تصريحاته عقب الاجتماع "اتحاد الكرة عقد العزم على استكمال الموسم الحالي بمسابقتيه الدوري والكاس، وسيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بتكوين رابطة أندية المحترفين فور نهاية الموسم الحالي".

وتابع " تم خلال الاجتماع استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري في ظل ظروف مشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة الاولمبية وناديي الأهلي وبيراميدز في بطولتي الأندية الأفريقية".

وأضاف "إنه وفق النتائج هناك احتمال لانتهاء الدوري قبل نهاية أغسطس، فيما تبقى احتمالات امتداد الموسم إلى شهر سبتمبر وفق ما تحققه من نتائج على المستوى الخارجي".

واستمر "الأندية مستعدة للمساعدة في مسعى الاتحاد بإنهاء الدوري مبكرًا من أجل راحة الأطراف كافة في الموسم المقبل، وهو ما عبر عنه صراحة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من اجل الصالح العام، فيما أبدى حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رغبة ناديه في اضفاء كل أشكال تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وقام رئيس اللجنة الطبية بالتأكيد على ضرورة تسجيل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للحصول على لقاح كورونا لما في ذلك من انتظام المسابقات في الموسم الجديد، مشيرا إلى موافقة وزارة الصحة على انشاء وحدة تطعيم للرياضيين بعد الانتهاء من تطعيم البعثة الأولمبية المتوجهة إلى طوكيو.