تشيلسي يحصد 70 مليون جنيه إسترليني من دوري أبطال أوروبا 2021

حصد تشيلسي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني جراء تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2021 على حساب مانشستر سيتي الذي حصد مبلغ أقل بقليل بسبب تمكنه من تحقيق العديد من الانتصارات في دور المجموعات

وحصل تشيلسي على مبلغ 13.14 مليون جنيه إسترليني بمُجرد ترشحه إلى مرحلة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، واستطاع تحقيق الفوز في 4 مباريات خلال دور المجموعات على أندية كراسنودار ورين ذهابًا وإيابًا وإشبيلية، وتعادل في مناسبتين أمام إشبيلية وكراسنودار.

ويُكافيء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الفريق الفائز خلال دور المجموعات بمبلغ 2.32 مليون جنيه إسترليني عن الفوز الواحد، و770 ألف جنيه إسترليني على التعادل الواحد.

بالتالي فقد حصد تشيلسي مبلغ 13.14 مليون إسترليني من المشاركة في دور المجموعات، يضاف إليهم مبلغ 9.28 مليون جنيه إسترليني من 4 انتصارات، ومبلغ 1.54 مليون جنيه إسترليني من تعادلين، بإجمالي 23.96 مليون جنيه إسترليني.

وبمُجرد التأهل من دور الـ 16 على حساب أتلتيكو مدريد، كسب تشيلسي مبلغ 8.16 مليون إسترليني، وبعد تجاوز بورتو البرتغالي في ربع النهائي نال النادي 9 ملايين جنيه إسترليني.

وكسب تشيلسي جراء فوزه على ريال مدريد في الدور نصف النهائي مبلغ 10.3 مليون إسترليني.

أما جائزة الفوز بالمباراة النهائية على مانشستر سيتي، فقد بلغت 16 مليون جنيه إسترليني، بينما حصل مانشستر سيتي على 13 مليون إسترليني بعد حصد الميداليات الفضية.

هكذا وصل إجمالي الأموال التي كسبها تشيلسي من انتصاراته في دوري أبطال أوروبا بموسم 2021/2020 إلى نحو 70 مليون جنيه إسترليني مقابل 60 مليون إسترليني لمانشستر سيتي.