تشيلسي يرفض التمديد لـ جيرو، وميلان يستعد للانقضاض!

أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الاثنين، استعداد إدارة ميلان الايطالي للانقضاض على المهاجم الدولي الفرنسي “أوليفيه جيرو” قبل انطلاق الميركاتو الصيفي 2021، بعدما بات متاحًا للانتقال بالمجان.

ورفضت إدارة بطل دوري أبطال أوروبا “تشيلسي” بتوصية من المدير الفني الألماني “توماس توخيل” تكرار ما فعلته في الصيف الماضي بتمديد عقد أوليفيه جيرو لمدة سنة إضافية والسماح له هذه المرة بالمغادرة بالمجان إلى الفريق الذي يختاره.

ووصل إلى أوليفيه جيرو عقب انتهاء الموسم الكروي عرض جاد للانتقال إلى صفوف ميلان الذي ارتبط به في الصيف الماضي، قبل أن يوافق مهاجم آرسنال على البقاء لسنة إضافية بملعب ستامفورد بريدج.

ومن المنتظر خضوع أوليفيه جيرو للكشف الطبي مع ميلان قبل نهاية الأسبوع الجاري بعدما توصل اللاعب لاتفاق مبدئي على الإلتحاق بصفوف الـ روسونيري بعقد ينتهي في يونيو 2023.

وعاش أوليفيه جيرو فترة صعود وهبوط في المستوى خلال الموسم الماضي 2021/2020، وكانت أبرز لحظاته حين سجل سوبر هاتريك (4 أهداف) أمام إشبيلية في مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تسجيل هدف من ركلة خلفية مزدوجة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال، ليساهم بصورة كبيرة في تتويج الفريق بلقب البطولة بتلك التدخلات.

واكتفى جيرو صاحب الـ 34 عامًا بتسجيل 4 أهداف في الدوري الانجليزي الممتاز بالموسم المنقضي، بعد أن شارك في 17 مباراة من بينهم 9 كبديل.

وأحرز اللاعب الأسبق لأندية تروا ومونبلييه الفرنسيين منذ انضمامه إلى الدوري الانجليزي عام 2012 ما مجموعه 90 هدفًا مع ناديي آرسنال وتشيلسي في 255 مباراة.