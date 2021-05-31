الوداد يواجه منافسة شرسة في صفقة حمزة خابا

تواجه إدارة نادي الوداد منافسة صعبة وشرسة أمام المغرب الفاسي في صفقة شراء نجم هجوم أولمبيك آسفي “حمزة خابا” خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويُقدم حمزة خابا /24 عامًا/ مستوى متميز رفقة أولمبيك آسفي منذ الموسم الماضي حيث سجل ما مجموعه 11 هدفًا في 47 مباراة بمنافسات البطولة المغربية المحترفة (الدوري المغربي).

ويُجيد ابن مدينة المحمدية اللعب على طرفي الملعب وكمهاجم متأخر، ما جعله محط أنظار أهم أندية البطولة المغربية لا سيما الوداد والمغرب الفاسي.

وبحسب مصادر داخل أولمبيك آسفي، تقدمت إدارة المغرب الفاسي بعرض رسمي لشراء عقد حمزة باكا، وهي الخطوة التي لم تُقدم عليها بعد إدارة الوداد البيضاوي بقيادة الرئيس سعيد الناصيري.

مع ذلك ورغم التبكير في تقديم العرض، لن تكون مهمة المغرب الفاسي بالسهلة للتعاقد مع حمزة خابا عند فتح باب الميركاتو الصيفي 2021، بسبب الاهتمام الكبير الذي يحظى به اللاعب من قبل مدرب الوداد “فوزي البنزرتي” حيث شاهد مستواه عن قرب في المباراة التي جمعت الوداد بفريق آسفي.

وينتهي عقد حمزة خابا مع فريق القرش المسفيوي (أولمبيك آسفي) في الميركاتو الصيفي 2022، وتوجد محاولات جادة من قبل إدارة آسفي هذه الأيام لتمديد عقده حتى يونيو 2023 بهدف رفع قيمته السوقية أكثر على الوداد والمغرب الفاسي في سوق الانتقالات القادمة.