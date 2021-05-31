البث المباشر | مشاهدة مباراة الاردن وفيتنام في تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 البث المباشر لمباراة الاردن وفيتنام، المقرر لها مساء اليوم الاثنين 31 مايو ضمن تحضيرات النشامى لاستئناف مشوار تصفيات كأس العالم 2022.

تقام مباراة الاردن وفيتنام في العاصمة الأردنية عمان، وتنطلق في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينيتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت الاردن والسعودية، وتنقل على القناة الرياضية الأردنية.

ولعب منتخب الاردن منذ 20 مارس الماضي حتى الآن 4 مباريات ودية تحضيرًا لاستئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، استطاع الفوز في مباراتين أمام لبنان والبحرين، وتعادل في واحدة من دون أهداف أمام منتخب عمان، قبل أن يتلقى هزيمة ساحقة أمام الإمارات يوم 24 مايو بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسجل هدف فوز الاردن على لبنان يوم 24 مارس الماضي النجم المحترف “موسى التعمري”، وبعد أربعة أيام سجل بهاء فيصل ويوسف الرواشدة في الفوز على البحرين 2/1.

وفي مباراة يوم 24 مايو أمام الامارات، أحرز عدي الصيفي هدف حفظ ماء الوجه بعد تلقي شباك الاردن لأربعة أهداف، بواقع ثلاثة أهداف من نفس اللاعب “علي مبخوت” وهدف من كايو كانيدو، قبل أن يسجل خليل الحمادي الهدف الخامس في نهاية اللقاء.

ويسعى منتخب الاردن لتدارك أموره واستعادة معنوياته في مباراة اليوم أمام فيتنام قبل استئناف مشوار التصفيات يوم السابع من يونيو المقبل أمام نيبال.

وسيلعب منتخب النشامى الأردني يوم الجمعة الموافق 11 يونيو أمام الكويت في العاصمة الكويتية، وفي يوم 15 يونيو سيلاقي أستراليا.

ويحتل الأردن المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بفارق الأهداف عن الكويت الثانية، وبفارق نقطتين عن أستراليا المتصدرة بـ 12 نقطة من 4 مباريات.

ويتصدر بهاء فيصل – مهاجم الأردن – لائحة هدافي تصفيات المجموعة الثانية في هذه التصفيات برصيد 4 أهداف مناصفة مع نجم أستراليا “جيمي ماكلارين” ومهاجم الكويت “يوسف ناصر”.

الأردن – فيتنام

استعدادات تصفيات كأس العالم 2022

ملعب عمان الدولي (الاردن)

موعد المباراة 16:45 GMT