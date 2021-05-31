أجويرو بعد الانضمام لـ برشلونة: “أنا في أفضل فريق في العالم”

وصف سيرخيو أجويرو فريقه الجديد “برشلونة” بالأفضل في العالم، فور الانتهاء من مراسم التوقيع على عقود انضمامه للنادي الكتالوني، مساء اليوم الاثنين 31 مايو 2021، بعقد سيمتد حتى صيف 2023.

وانتهى عقد سيرخيو أجويرو مع مانشستر سيتي هذا الشهر، ورفضت إدارة النادي منحه عقدًا جديدًا لإنهاء مسيرته مع الفريق الذي صار الهداف التاريخي له.

وقال أجويرو لقناة برشلونة الرسمية “أنا الآن في أفضل فريق في العالم، أعتقد أنني قد اتخذت القرار الصحيح بالمجيء إلى هنا، وآمل أن أساعد الفريق على تحقيق الأشياء الهامة، وأعتقد أن التواجد في برشلونة خطوة إلى الأمام في مسيرتي الكروية”.

وأضاف “أنا فعلاً سعيد بتواجدي هنا وكلي أمل في مساعدة الفريق على تحقيق الألقاب خلال الفترة القادمة، وأول شيء أطمح له هو التمكن من اللعب ومعاونة زملائي الجدد، وعندما يكون الفريق بخير سأكون غاية في السعادة، عليّ محاولة مساعدة الفريق من أجل الفوز بالألقاب، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك وإسعاد وإمتاع الأنصار بما أمتلكه من مهارات كروية هذا أهم هدف لي لهذا جئت للبرسا”.

وختم حديثه “تعلمت الكثير من الأمور الهامة منذ وصولي إلى أوروبا وانضمامي إلى أتلتيكو مدريد وعمري 18 عامًا، وبعدها لعبت مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، واكتسبت العديد من الخبرات وهذا سيساعدني من دون شك بعد الالتحاق بصفوف برشلونة”.

ولعب سيرخيو أجويرو ما مجموعه 275 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز بقميص مانشستر سيتي في الفترة من 2011 حتى 2021، واستطاع تسجيل 184 هدفًا.

وساهم اللاعب الدولي الأرجنتيني والصديق الشخصي لنجم برشلونة “ليونيل ميسي” في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربعة مرات أعوام 2012 و2014 و2016 و2018، إلا أن دوره وتأثيره في تتويج السيتي بلقب البريميرليج عام 2021 كان الأقل والأضعف حيث شارك في 12 مباراة فقط من بينهم 5 كبديل، وأحرز 4 أهداف.

ولم يحظ أجويرو بفرصة للعب الأدوار الأولى مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي يوم السبت الماضي، حيث فضل المدرب الاسباني بيب جوارديولا إشراكه لمدة 14 دقيقة فقط بدءًا من الدقيقة 77.

وبعد أقل من 48 ساعة على خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا، توجه سيرخيو أجويرو إلى برشلونة لاتمام صفقة انتقاله بالمجان، رافضًا عروض أخرى جاءته من أندية إيطالية وفي مقدمتهم يوفنتوس، وذلك بهدف اللعب جوار صديقه الشخصي “ليونيل ميسي”.