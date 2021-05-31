عاجل ورسمي | أجويرو أول صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع المهاجم الدولي الأرجنتيني “سيرخيو أجويرو” ليكون أول صفقات الفريق الكتالوني تحت قيادة الرئيس الجديد “جوان لابورتا” في الميركاتو الصيفي 2021.

وخضع سيرخيو أجويرو للفحص الطبي ظهر اليوم الاثنين 31 مايو في مقر نادي برشلونة، تمهيدًا لتوقيع العقد الرسمي الذي سيمتد حتى صيف 2023.

وشهد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 الذي أقيم أول أمس السبت، مشاركة سيرخيو أجويرو رفقة مانشستر سيتي لدقائق معدودة خلال الشوط الثاني، ليفشل اللاعب في هز شباك تشيلسي، ويخسر السيتي بهدف دون رد.

وقال الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع تويتر بعد انضمام أجويرو بالمجان من مانشستر سيتي “البث المباشر لتقديم سيرخيو أجويرو سيبدأ في تمام الساعة 18:25 مساء اليوم بالتوقيت المحلي”.