- 1/2
- 2/2
أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع المهاجم الدولي الأرجنتيني “سيرخيو أجويرو” ليكون أول صفقات الفريق الكتالوني تحت قيادة الرئيس الجديد “جوان لابورتا” في الميركاتو الصيفي 2021.
وخضع سيرخيو أجويرو للفحص الطبي ظهر اليوم الاثنين 31 مايو في مقر نادي برشلونة، تمهيدًا لتوقيع العقد الرسمي الذي سيمتد حتى صيف 2023.
وشهد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 الذي أقيم أول أمس السبت، مشاركة سيرخيو أجويرو رفقة مانشستر سيتي لدقائق معدودة خلال الشوط الثاني، ليفشل اللاعب في هز شباك تشيلسي، ويخسر السيتي بهدف دون رد.
وقال الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع تويتر بعد انضمام أجويرو بالمجان من مانشستر سيتي “البث المباشر لتقديم سيرخيو أجويرو سيبدأ في تمام الساعة 18:25 مساء اليوم بالتوقيت المحلي”.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ورسمي | أجويرو أول صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.