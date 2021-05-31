الاهلي يراهن على لحاق محمد مجدي أفشة بقمة الترجي

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أكد الجهاز الطبي في النادي الاهلي المصري إمكانية لحاق صانع الألعاب الماهر “محمد مجدي أفشة” لـ قمة الترجي في دوري أبطال أفريقيا رغم الإصابة التي ألمت به أمام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي على الأراضي القطرية يوم الجمعة الماضية.
ويراهن الاهلي على عودة محمد مجدي أفشة بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر، بالتالي ستكون هناك فرصة حقيقية لتواجده أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال طبيب الاهلي “محمد مجدي أفشة خضع لجلسة علاج بالليزر والثلج من أجل تقليل الورم بعد الضربة التي تلقاها في الكاحل أثناء مباراة نهضة بركان”.
وأوضح “اللاعب سيخوض تدريبات اتزانات بالاضافة إلى جلسات موجات صوتية من أجل مساعدة أربطة الكاحل المتضررة للتعافي في أسرع وقت ممكن”.
وسيحل الاهلي ضيفًا على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 يونيو المقبل بملعب رادس الأولمبي، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه على ستاد القاهرة الدولي.
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