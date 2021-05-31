الاتحاد اليمني يعلن عن قائمة المنتخب الوطني للشباب استعدادا لكأس العرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الإتحاد العام لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني للشباب المشارك في بطولة كأس العرب للمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، والتي ستقام في جمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو من العام الجاري.



وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الرابعة بجوار تونس والسعودية ومنتخب سيتم الإعلان عنه لاحقا.



لاعبو المنتخب سيكون معظمهم من منتخب الناشئين الذي تأهل مؤخرا للنهائيات الآسيوية، ومن منتخب الشباب المتأهل أيضا، ممن لازالت أعمارهم تسمح بالمشاركة في هذه الفئة.



الجهاز الفني والإداري كالتالي:

خالد بيزع - مديرا للمنتخب

كابتن محمد النفيعي - مديرا للجهاز الفني

كابتن شهيم النوبي - مساعدا للمدرب

كابتن خالد عاتق - مدربا للحراس

عبدالرحمن عقيل - إداريا للمنتخب

د. عارف قدار - طبيبا للمنتخب

عبدالسلام الأصبحي - أخصائي علاج طبيعي

سميح المعلمي- مسؤلا إعلاميا

هذا وقد استدعى الجهاز الفني اللاعبين التالية أسماؤهم للدخول في معسكر داخلي غدا الثلاثاء في محافظة شبوة ، قبل التوجه للقاهرة:

- عبدالرحمن الريمي

- لؤي عطية

- بسام فريد

- محمد سهيل

- محمد راضي

- محمد حيدرة

- عماد الجديمة

- ماجد الكازمي

- جميل الدبعي

- عمر باعمور

- محمد مهدي

- هشام أبكر

- محمد القشمي

- عبدالرحمن العصري

- عمر الطيري

- معتصم الجرموزي

- علاء الدين عوشة

- عبدالرحمن الشامي

- أحمد السوادي

- محمد البتول

- محمد رزق

- حسن الكوماني

- عبدالله رأفت

- قاسم الشرفي

- خالد الحامدي

- حمزة محروس

- أحمد حسن

- محمد الثلايا

- زكريا الطفطوف

- عمار القباطي



ومن المتوقع أن يفتتح منتخبنا الوطني للشباب مبارياته في البطولة يوم 21 يونيو بمواجهة المنتخب التونسي، وسيلعب يوم 24 يونيو أمام المنتخب السعودي ، ثم يختتم مواجهاته يوم 27 يونيو أمام منتخب يحدد لاحقاً.





*من سميح المعلمي

