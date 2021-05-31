الامارات | رئيس "اليويفا" يهاجم متمردي دوري السوبر الأوروبي.. "أصابوا أنفسهم بالشلل"

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اليويفا" يهاجم متمردي دوري السوبر الأوروبي.. "أصابوا أنفسهم بالشلل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مايو 2021

قال ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين "أصابوا أنفسهم بالشلل" بالتمسك بخطط دوري السوبر الأوروبي.

وكان 12 ناديا قد أعلنوا في أبريل الماضي عن خطة لإطلاق بطولة جديدة منفصلة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي، لكن تسعة أندية أعلنت انسحابها من الخطة وسط موجة احتجاج قوية من مسؤولين وكذلك من قبل الجماهير.

ويواصل يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة فقط التمسك بالفكرة، مؤكدين أن كرة القدم ستواجه "انهيارا حتميا" في حالة عدم تطبيق إصلاحات.

وأطلق اليويفا إجراءات تأديبية بحق الأندية الثلاثة قبل أيام، وذلك بعد الاتفاق في وقت سابق على "إجراءات إعادة دمج" للأندية التسعة الأخرى، وذلك إثر الاعتذار عن المشاركة في الخطة.

ودحض سيفرين فكرة أن الصراع الجاري على السلطة قد يصيب كرة القدم الأوروبية بالشلل، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" :"هم (الأندية الثلاثة المتمردة) من أصابوا أنفسهم بالشلل بالنهج الذي اتبعوه."

وأضاف سيفرين: "من الغريب أن نقرأ في البيانات الصحفية أن ثلاثة أندية من بين آلاف الأندية يعتقدون أن فكرتهم ستنقذ كرة القدم، ولا أحد آخر يحبها."

وتساءل سيفرين، الذي لم يتمكن من الكشف عن أي تطورات للإجراءات التأديبية نظرا لأن اللجنة المعنية هي لجنة مستقلة، عن سبب التزام يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل في نفس الوقت الذي يشهد إصرارهم على خطط إطلاق بطولة بديلة.

وأضاف سيفرين :"ما أراه غريبا هو أنكم تنشرون أنكم لا تزالوا جزءا من دوري السوبر الأوروبي ثم ترسلون خطابات طلب المشاركة في دوري الأبطال. بذلك أنتم في دوري السوبر الأوروبي لكنكم تشاركون في دوري الأبطال. من الصعب للغاية فهم معنى ذلك."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news