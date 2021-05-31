الامارات | أغويرو وغارسيا يخضعان للفحص الطبي في برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن أغويرو وغارسيا يخضعان للفحص الطبي في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدافع الإسباني إريك غارسيا والأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجمي مانشستر سيتي الإنجليزي وصلا إلى برشلونة للخضوع إلى الفحص الطبي، إذ يسعى النادي الكاتالوني إلى ضمهما في صفقة انتقال حر.

ومن المنتظر أن يخضع غارسيا (20 عاماً) للفحوصات اليوم الإثنين، والتوقيع على عقود انتقاله إلى برشلونة غداً الثلاثاء، فيما سيتم الإعلان عن صفقة أغويرو لاحقاً.

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