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الامارات | أغويرو وغارسيا يخضعان للفحص الطبي في برشلونة

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدافع الإسباني إريك غارسيا والأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجمي مانشستر سيتي الإنجليزي وصلا إلى برشلونة للخضوع إلى الفحص الطبي، إذ يسعى النادي الكاتالوني إلى ضمهما في صفقة انتقال حر.

 ومن المنتظر أن يخضع غارسيا (20 عاماً) للفحوصات اليوم الإثنين، والتوقيع على عقود انتقاله إلى برشلونة غداً الثلاثاء، فيما سيتم الإعلان عن صفقة أغويرو لاحقاً.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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