شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب: 2021 آخر محطة لى كلاعب رفع أثقال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «لن أنهى مسيرتى الرياضية إلا بذهبية أوليمبية لمصر».. عبارة صاغها الرباع المصرى محمد إيهاب ووضعها نصب عينيه طوال السنوات الماضية، وبذل الكثير من الوقت والجهد ليستطيع تحقيق هدفه وحجز مقعده فى أوليمبياد طوكيو 2021.

ويعد محمد إيهاب أحد أعمدة رفع الأثقال فى مصر والعالم أجمع، وُلد فى نوفمبر 1989 فى مدينة الفيوم، وحصل على الميدالية الذهبية لبطولة العالم فى رفع الأثقال عام 2017، وتوج ببرونزية دورة الألعاب الأوليمبية ريو دى جانيرو عام 2016، كما أنه متصدر التصنيف العربى والإفريقى والعالمى، بالإضافة إلى أنه أحرز 11 ميدالية عالمية باسم مصر فى رفع الأثقال.

نشأ إيهاب فى أسرة رياضية وبدأ ممارسة رفع الأثقال فى عمر 13 عامًا، وسرعان ما انضم للمنتخب الوطنى وشارك فى عدة بطولات عربية وعالمية ورفع اسم مصر فى المحافل الدولية.

تحدثت «المصرى اليوم» مع الرباع العالمى لمعرفة خطته للفترة القادمة واستعداده لأوليمبياد طوكيو 2021، مرورًا بأزمة اتحاد رفع الأثقال وإعلانه الاعتزال.

تحدث إيهاب عن بدايته قائلا: «كان والدى بطلاً ومدربًا فى رفع الأثقال، كما أن إخوتى الأربعة مارسوا اللعبة، مما وفر لى المناخ المناسب للتدريب والتميز بهذه الرياضة».

وأضاف: «تُوجت بأول بطولة جمهورية فى عمر 13 عامًا، وانضممت للمنتخب الوطنى للناشئين بعدها بـ3 أعوام، وحصلت فى نفس العام على المركز الخامس ببطولة العالم للناشئين».

وتابع صاحب الـ32 عامًا: «شاركت بعدها بالبطولة العربية التى أقيمت فى مصر عام 2007 وحصلت على 3 ذهبيات، وتم تصعيدى لمنتخب الكبار لرفع الأثقال».

واستكمل البطل المصرى: «وشاركت عام 2014 فى أول بطولة عالم للكبار، والحمد لله أنا أمتلك حاليًا 11 ميدالية عالمية من أصل 37 ميدالية باسم مصر فى رياضة رفع الأثقال».

وتعد دورة الألعاب الأوليمبية هى أقصى طموح أى رياضى والوقوف فيها والتتويج على منصاتها، وذلك ما أكده محمد إيهاب قائلا: «المشاركة فى الأوليمبياد حلم كبير بالنسبة لى، كما أنه كان حلم والدى أيضًا، شاركت فى أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 وحصلت على الميدالية البرونزية، ولكنى أتمنى تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية فى طوكيو 2021».

وكان الاتحاد الدولى لرفع الأثقال قرر إيقاف الاتحاد المصرى بعد ثبوت تعاطى عدد من لاعبى مصر المنشطات، وبناءً على هذا القرار كان سيتم منع مصر من المشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية 2020 فى رياضة رفع الأثقال.

ولكن رب ضارة نافعة، فبعد انتشار وباء كورونا المستجد تم تأجيل أوليمبياد طوكيو عامًا كاملًا وبالتالى أصبحت هناك فرصة لمصر للمشاركة فيها- بعد انتهاء مدة عقوبة الإيقاف والتى قُدرت بعامين- وقرر إيهاب العودة مرة أخرى إلى صالة رفع الأثقال وتحقيق الحلم الأوليمبى.

وعن توقيت اعتزاله قال: «إذا حققت ذهبية طوكيو 2021 ستكون هذه آخر محطة لى كلاعب رفع أثقال، ومن الممكن الاتجاه إلى التدريب، أما إذا لم تكتب لى المشاركة والفوز فسأستعد من جديد لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة ولن أُنهى مسيرتى الرياضية إلا بذهبية أوليمبية».