شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يوضح موقفه من العودة إلى تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد عن مستقبله خلال الفترة القادمة بعد موسم غير جيد على المستوى الفردي حيث عانى من الإصابة بالإضافة إلى فقدان لقب الدوري الإسباني وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

واستبعد النجم البلجيكي إمكانية العودة مجدداً إلى منافسات الدوري الإنجليزي سواء بارتداء قميص تشيلسي أو غيره من الفرق الأخرى حيث أكد «لدي عقد لمدة ثلاث سنوات مع ريـال مدريد، والعودة إلى إنجلترا أمر غير وارد».

وعبر هازارد عن تطلعه لاستعادة مستواه خلال الفترة القادمة مع فريقه ريال مدريد خلال الموسم المقبل متمنياً الاحتفاظ بحالة بدنية مستقرة بعيداً عن الاصابات المتلاحقة.

يذكر أن إيدين هازارد قد انضم إلى صفوف ريال مدريد قادماً من تشيلسي الذي شهد معه سنوات من التألق في صفقة كلفت خزينة النادي الملكي نحو 140 جنيه إسترليني ولم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن حيث شارك في 43 مباراة وسجل 5 أهداف فقط .