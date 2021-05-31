شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» : أصبحت جاهزا لحصد لقب «رولان جاروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، عقب تتويجه ببطولة بلجراد المفتوحة للتنس، على حساب السلوفاكى أليكس مولتشان، إن هذا الفوز كان بمثابة إعداد جيد ومؤشر لبطولة فرنسا المفتوحة.

وتنطلق بطولة (رولان جاروس)، ثانى البطولات الأربع الكبرى فى الموسم (الجراند سلام)، الأحد المقبل فى باريس، والتى يتطلع فيها النجم الصربى لحصد اللقب.

وقال ديوكوفيتش فى أول رد فعل عقب الفوز بالبطولة بمجموعتين دون رد بواقع (6-4 و6-3): «أنا جاهز لحصد لقب رولان جاروس.

وأقر اللاعب الذى أضاف اللقب الـ83 فى مسيرته «فى ذهنى كنت أفكر أننى بالفعل فى باريس»، مشددا فى الوقت ذاته على أنه كانت لديه «رغبة» كبيرة فى حصد بطولة بلجراد، مسقط رأسه، لاسيما أنه خسر الشهر الماضى على نفس الملعب فى نصف النهائى أمام الروسى أسلان كاراتسيف.

كما أشار صاحب الـ34 عاما إلى أنه لم يعتد المشاركة فى أى بطولة هذا الأسبوع الذى يسبق بطولات الجراند سلام، لكنه قام باستثناء هذه المرة بالنظر للفرص القليلة للعب أمام جماهيره فى صربيا، ولهذا كان من السهل اتخاذ القرار.

وفى حالة سير الأمور بشكل طبيعى فى البطولة الباريسية، قد يضرب ديوكوفيتش موعدا «تقليديا» فى «كلاسيكو» التنس مع الإسبانى رافائيل نادال، المهيمن على البطولة خلال آخر 4 سنوات وصاحب الرقم القياسى فى الفوز بها 13 لقبا.

على الجانب الآخر، بدأت المصنفة الثانية عالميا اليابانية نعومى أوساكا مسيرتها فى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بالفوز 6-4 و7-6 على منافستها الرومانية باتريشيا ماريا تيج فى أول أيام ثانى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالى لتضمن الظهور فى الدور الثانى.

وكانت أوساكا (23 عاما) الفائزة بأربعة ألقاب كبرى أثارت الكثير من الجدل عندما أعلنت قبل أيام قليلة عدم حضور أى مؤتمرات صحفية فى البطولة الكبرى فى ملاعب رولان جاروس الرملية خوفا من تأثير ذلك على صحتها النفسية.

لكن هذا الجدل لم يكن له أى تأثير سلبى على أدائها الفعلى على أرض الملعب ونجحت فى التفوق وبكل جدارة على منافستها الرومانية المصنفة 63 عالميا فى أجواء مشمسة فى ملعب فيليب شاترييه اليوم. وتقدمت أوساكا سريعا 5-2 فى المجموعة الأولى لكنها احتاجت لكسر إرسال منافستها مرة ثانية لحسم المجموعة بعد أن حاولت الأخيرة الصمود والقتال أملا فى العودة.

وتحسن أداء اللاعبة الرومانية فى المجموعة الثانية التى حسمتها أوساكا أخيرا فى شوط التعادل بضربة خلفية لتضرب موعدا فى الدور الثانى مع رومانية أخرى هى آنا بوجدان التى فازت فى الدور الأول على الإيطالية إليزبيتا كوتشياريتو 6-1 و6-3.