شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الثقافة الرياضية يستعد للاحتفال بمرور 10 سنوات علي تأسيسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسه الإعلامي الزميل أشرف محمود لتنظيم عدد من الأنشطة احتفالا بمرور عشر سنوات على تأسيسه، وفي مقدمة الأنشطة مؤتمر علمي بالتزامن مع الاحتفال بثورة ٣٠ يونيو ويحمل عنوان «الرياضة في الجمهورية الجديدة بمشاركة خبراء مصريين وعرب ودوليين».

كما يعتزم الاتحاد إقامة مباراة كرة قدم تاريخية استعراضية في الصالة المغطاه بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة نجوم مصريين وعرب وأفارقة من مختلف الأجيال والعصور.

ويذكر ان الاتحاد الأول من نوعه مصريا وعربيا وإفريقيا، تأسس في إبريل عام ٢٠١١ في عهد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق.. ومنذ ذلك الحين أخذ الاتحاد على عاتقه نشر ثقافة الرياضة وقيمها النبيلة في المجتمعين الرياضي والعام.

وعلي مدار 10 سنوات، كان ومازال الاتحاد يجد دعما من كافة القيادات التي قادت الرياضة المصرية بداية من المهندس حسن صقر والدكتور عماد البناني والعامري فاروق وطاهر أبو زيد والمهندس خالد عبدالعزيز وصولا إلى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحالي حيث نظم العديد من الندوات والمؤتمرات في كل محافظات مصر متعاونا مع كليات التربية الرياضية والجامعات المصرية والعربية.

وابتكر الاتحاد أحداثا لم تكن موجودة قبل تأسيسه مثل الأولمبياد الرمضاني، والأولمبياد المدرسي، والأولمبياد النوعي الذي يشارك فيه كل الاتحادات النوعية ونظم في الأقصر وأسوان والوادي الجديد والواحات البحرية وأسيوط، كما كان الاتحاد هو الهيئة المصرية الوحيدة التي تحتفي بالايام الدولية بالتعاون وتحت اشراف ورعاية مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة من خلال يوم التسامح ويوم المعاق ويوم الثقافة ويوم العمال ويوم الرياضة وتلقى اكثر من شهادة تقدير من الامم المتحدة في هذا الشأن.. كما يحتفي الاتحاد سنويا بالأم الرياضية المثالية في عيد الأم.

وعلى مدى السنوات العشر نظم الاتحاد الذي يضم في عضويته الإعلاميين الكبار: أيمن بدرة واسامة اسماعيل وايناس مظهر، إلى جانب الفنان الكبير سامح الصريطي والشاعر الغنائي الشهير عماد حسن، وسيدة الاعمال عبير عصام الدين، العديد من المسابقات الثقافية والابداعية لطلاب المدارس والجامعات وودوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية متوازيا مع دوري الكرة.

ولعب الاتحاد دورا في محيطه العربي والإفريقي وكان وراء مبادرة تأسيس الاتحادين العربي الذي يحظى باعتراف اتحاد اللجان الاوليمبية العربية والإفريقي الذي أقره اتحاد الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية «الاوكسا» واختاره الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية ليكون ممثلا عن القارة الإفريقية فيه.

ونجح الاتحاد في إقناع عدد كبير من الدول لتأسيس اتحاد للثقافة الرياضية مثل السعودية ولبنان وفلسطين والأردن وفي الطريق بقية الدول التي ستحول المسمي من لجنة إلى اتحاد.

وينظم الاتحاد سنويا احتفالية رياضية ثقافية كبرى سنويا بمناسبة أعياد أكتوبر يشارك فيها أبناء مدن المواجهة في القناة وسيناء.. وكان أول من نظم فعالية رياضية في أرض قناة السويس الجديدة قبل أن تتحول إلى مجرى ملاحي وأول من زارها بعد التحول على رأس وفد كبير يضم رياضيين مصريين وعرب قبل الافتتاح الرسمي.

ويتعاون الاتحاد مع نظرائه من الاتحادات النوعية كل في مجاله بهدف نشر ثقافة الرياضة، كما يعمل على تنفيذ دور الرياضة في التنمية المستدامة وكذلك دورها في تعزيز الانتماء للوطن.

واختار الاتحاد عددا من الشخصيات الرياضية والاعلامية والثقافية ليكونوا سفراء للثقافة الرياضية منهم الإعلامي الكبير فهمي عمر والكابتن عصام عبدالمنعم واللواء احمد ناصر والبطل الأوليمبي محمد على رشوان والبطل الاوليمبي هشام مصباح والكابتن أحمد ناجي.

واكد اشرف محمود رئيس الاتحاد أن المؤتمر السنوي سيلقي الضوء على النهضة الإنشائية التي تشهدها مصر على مستوى الرياضية وما تجده الرياضة من دعم لا محدود من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل في استضافة العديد من الاحداث القارية والعالمية رغم ظروف توقف الانشطة في كافة انحاء العالم على خلفية جائحة «كورونا».