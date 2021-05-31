شكرا لقرائتكم خبر عن تشاكا : عدم تأهل سويسرا إلى نهائى اليورو سيكون فشلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال القائد جرانيت تشاكا إن منتخب بلاده سويسرا يهدف إلى احتلال المركز الأول أو الثانى في نهائيات بطولة أمم أوروبا 2020، التي تنطلق في 11 يونيو المقبل، مؤكدا أن عدم الحصول على أحد هذين المركزين سيكون بمثابة فشل.

وقبل أيام قليلة فقط حذر فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا من المبالغة في التوقعات في البطولة. وقال تشاكا، في مؤتمر صحفى، على هامش استعدادات المنتخب للبطولة القارية «نقول بكل وضوح.. هدفنا هو الحصول على أحد المركزين الأولين. أي شىء عدا ذلك سيكون بمثابة خيبة أمل بالنسبة لى». لكن تشاكا الذي سيشارك في رابع بطولة كبرى على التوالى أكد أن سويسرا تملك كل مقومات النجاح.

وأضاف: «الكل في الفريق أكثر نضجا في كل الجوانب وقد أمضى الجميع وقتا أطول سويا في صفوف الفريق لأن معظم العناصر مستمرة مع التشكيلة منذ سنوات والأجواء طيبة بين الجميع».

وتابع: «فى نهائيات كأس العالم 2014 وفى بطولة أوروبا 2016 في فرنسا خسرنا بفارق ضئيل للغاية، وفى روسيا تفوقت علينا السويد لأسباب معنوية».

وفى كأس العالم 2018 في روسيا خرج المنتخب السويسرى من دور 16 بسبب الهزيمة أمام السويد بعد فرض غرامة على تشاكا وزميله شيردان شاكيرى المنحدر من أصول ألبانية في إقليم كوسوفو نتيجة المبالغة في الاحتفال بهدف خلال الفوز 2-1 في دور المجموعات على منتخب صربيا.

وعن ذلك قال تشاكا: «تأثير المباراة المزعجة أمام صربيا أفقد الفريق توازنه. قد تصرفنا بشكل خاطئ ومن ثم فإننا من الآن فصاعدا سنركز على الأمور الرياضية فقط».

وتبدأ سويسرا مسيرتها في البطولة الأوروبية في مواجهة منتخب ويلز في باكو يوم 12 يونيو قبل أن تواجه إيطاليا وتركيا ضمن المجموعة الأولى بعد ذلك.

وقال تشاكا إن فريقه سينافس في واحدة من أصعب المجموعات: مضيفًا: «لكننا جميعا نشعر بأننا في وضع أفضل مما سبق على الإطلاق. وأعتقد أن الوقت قد حان لدخول التاريخ».