شكرا لقرائتكم خبر عن «آس» تكشف الراحلين عن «برشلونة» فى «الميركاتو الصيفى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن المرشحين للرحيل عن صفوف برشلونة الإسبانى في الميركاتو الصيفى، في ظل رغبة خوان لابورتا، رئيس النادى، في قيادة عملية تجديد كبيرة، حيث سيتخلص من العديد من أعمدة الفريق ونجومه.

وقالت الصحيفة إن جوردى ألبا، الظهير الأيسر، يمتلك عرضًا من أتلتيكو مدريد ليلحق بالأوروجويانى لويس سواريز زميله السابق، رغم نفى بطل الدورى الإسبانى الخبر إلا أن مدربه الأرجنتينى دييجو سيميونى يبحث عن ظهير أيسر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل سيرجيو بوسكيتس أصبح ليس مضمونًا في برشلونة ولن يبقى بحسب رغبته حتى الاعتزال، وبحسب الصحيفة فإن وجهته قد تكون بايرن ميونخ بطل الدورى الألمانى، الذي مازال يرى فيه أحد أبرز لاعبى الوسط.

وأضافت الصحيفة أن الفرنسى أنطوان جريزمان أنهى الموسم بشكل جيد لكنه فشل خلال موسمين في التأقلم مع أسلوب برشلونة وسيخرج نتيجة المشاكل المالية لبرشلونة، ووجهته الأقرب باريس سان جيرمان، وفيما يخص فيليب كوتينيو الذي غاب أكثر من نصف الموسم بسبب الإصابة سيعود اللاعب البرازيلى الموسم المقبل، لكن ليس في برشلونة، ويبقى مرشحًا للعودة لفريقه السابق ليفربول، لكن الفريق الكتالونى لن يحصل سوى على مبلغ يقدر بـ50 مليون يورو من بيعه.

وأكدت الصحيفة أن مصير الجناح الفرنسى عثمان ديمبلى في برشلونة حُسم منذ شهور، رغم استعادته لمستواه الجيد، لكنه لم يجدد عقده وبالتالى فالفريق يضعه في السوق وتبقى وجهته الأكبر أحد أندية الدورى الإنجليزى الممتاز رغم اهتمام فرق في فرنسا وألمانيا بخدماته.

وطلب برشلونة من سيرجيو روبيرتو خفض راتبه بنسبة 50% إن رغب في الاستمرار لاعبًا في الفريق، وحال رفضه سيعرضه للبيع، وهناك عدة فرق في الدورى الفرنسى ترغب في التعاقد معه. في نفس السياق، كشفت تقارير صحفية عن موعد وصول إيرك جارسيا قلب دفاع فريق مانشستر سيتى لإسبانيا تمهيدًا للانضمام لصفوف برشلونة كصفقة جديدة للبلوجرانا بعد نهاية عقده مع السيتيزنز. وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن برشلونة حسم بالفعل الاتفاق النهائى على ضم جارسيا 19 عامًا، كصفقة انتقال حر بعدما تواجد اللاعب ضمن اهتمامات البلوجرانا منذ الصيف الماضى ولكن الأزمة الاقتصادية حالت دون حسمها.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن جارسيا سيصل إلى برشلونة بعد نهاية ارتباطه تمامًا مع مانشستر سيتى، وبعد لعب المباراة الأخيرة في الموسم في دورى أبطال أوروبا بموقعة النهائى، والتى خسرها فريق بيب جوارديولا أمام تشيلسى بهدف دون رد.

أوضحت الصحيفة أنه بذلك ينتهى ارتباط جارسيا تمامًا مع مانشستر سيتى، وبالتالى من المقرر أن يصل قلب الدفاع صاحب الـ19 عامًا إلى مقر البلوجرانا للإعلان رسميًا عن الصفقة اليوم. وأكدت الصحيفة أن جارسيا سيصل إلى برشلونة للتوقيع على عقود الانتقال لمدة 5 مواسم، على أن يقضى اللاعب فترة عطلة في مسقط رأسه، مارتوريل، لعدة أيام قليلة قبل أن ينضم لمعسكر منتخب إسبانيا للاستعداد للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» التي تنطلق يوم 11 يونيو.